Детей зверски убитой тюменки отобрали у бабушки. Их историю рассказали на федеральном канале

26 апреля 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

Тело Ольги Ковалевой было найдено под Тобольском (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пятерых дочек убитой зимой тюменки отобрали у бабушки. Женщина решила добиться справедливости, обратившись за помощью в передачу «За гранью» на телеканале НТВ. «Как схожу на кладбище, так все плачу и плачу. Еще детей забрали в приют, я-то думала хоть с ними буду. Олиных пять человечков. Они ждут, когда бабушка ремонт сделает, только потом мне их отдадут. Хоть веселее станет нам с дедушкой», — рассказала на передаче мать погибшей Светлана. Бабушка хочет вернуть себе внучек, но боится, что их заберет первый муж Ольги Ковалевой Александр, так как все девочки оформлены на него. «Мать Александра хочет отдать девочек в монастырь. Мне будет стыдно, если мои внучки, при живых нас с дедом, будут жить в монастыре. Девочки к нему не хотят», — рассказала Светлана. Адвокат Никита Некрасов считает, что в соответствии с действующим законодательством, дети должны быть с бабушкой, потому что она их прямой родственник. По словам Светланы, сейчас они с мужем делают ремонт, создают уют, чтобы внучкам было комфортно жить. В данный момент девочки находятся в приюте. Ранее URA.RU писало о том, что в Тобольском районе было найдено тело многодетной женщины. Следственный комитет задержал подозреваемого, им оказался гражданский муж убитой. Мать погибшей Ольги Ковалевой (на фото слева) на передаче «За гранью» на телеканале «НТВ» скриншот НТВ Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Пятерых дочек убитой зимой тюменки отобрали у бабушки. Женщина решила добиться справедливости, обратившись за помощью в передачу «За гранью» на телеканале НТВ. «Как схожу на кладбище, так все плачу и плачу. Еще детей забрали в приют, я-то думала хоть с ними буду. Олиных пять человечков. Они ждут, когда бабушка ремонт сделает, только потом мне их отдадут. Хоть веселее станет нам с дедушкой», — рассказала на передаче мать погибшей Светлана. Бабушка хочет вернуть себе внучек, но боится, что их заберет первый муж Ольги Ковалевой Александр, так как все девочки оформлены на него. «Мать Александра хочет отдать девочек в монастырь. Мне будет стыдно, если мои внучки, при живых нас с дедом, будут жить в монастыре. Девочки к нему не хотят», — рассказала Светлана. Адвокат Никита Некрасов считает, что в соответствии с действующим законодательством, дети должны быть с бабушкой, потому что она их прямой родственник. По словам Светланы, сейчас они с мужем делают ремонт, создают уют, чтобы внучкам было комфортно жить. В данный момент девочки находятся в приюте. Ранее URA.RU писало о том, что в Тобольском районе было найдено тело многодетной женщины. Следственный комитет задержал подозреваемого, им оказался гражданский муж убитой.