В тюменском СК раскрыли подробности убийства многодетной матери

Подозреваемый в убийстве помещен в СИЗО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сотрудники регионального управления СК РФ задержали жителя Тобольска, убившего мать пятерых детей Ольгу Ковалеву. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, не называя имени жертвы. Подозреваемый помещен под стражу.

По версии следствия, ночь 6 февраля обвиняемый, будучи пьяным, в очередной раз поссорился со своей сожительницей. «Во время словесной перепалки мужчина нанес 31-летней потерпевшей множественные удары по голове и телу, в результате чего через непродолжительное время женщина скончалась на месте. С целью сокрытия следов преступления, он поместил тело сожительницы в дорожную сумку и вывез ее в лесной массив, расположенный недалеко от дорожного указателя населенного пункта „Долбилово“ Тобольского района, где забросал ветками и засыпал снегом», — рассказали в СКР подробности преступления.

Мужчине предъявлено обвинение по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ранее агентство писало, что подозреваемый неоднократно избивал женщину даже в период беременности. Погибшая была похоронена под Тобольском 12 февраля.