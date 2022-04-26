Renault продаст России свою долю в «АвтоВАЗе» за рубль

27 апреля 2022 в 02:10 Размер текста - 17 +

Renault передаст свою долю в «АвтоВАЗе» автомоторному институту «НАМИ» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Доля автомобильного концерна Renault в «АвтоВАЗе» (68%) будет передана Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту «НАМИ» за минимальную условную стоимость с правом обратного выкупа в течение пяти-шести лет. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Также Renault передаст свою долю в московском заводе «Автофрамос» в пользу Москвы. «Renault действительно из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России принимает решение передать акции „Автоваза“ и „Автофрамоса“. „Автофрамоса“ — Москве, как субъекту. А что касается „Автоваза“, то, скорее всего, это будет НАМИ», — передает слова Мантурова ТАСС. «Ожидается, что это будет, условно, сделка за рубль», — добавил министр. По его словам, НАМИ примет акции с возможным возвратом на срок пять-шесть лет, если Renault решит вернуться на российский рынок. При этом все инвестиции с российской стороны будут также учтены в случае обратного выкупа. «Никаких подарков здесь не будет», — заключил Мантуров. В конце марта французский автомобильный концерн Renault приостановил деятельность в России. Решение было принято на фоне проведения спецоперации на Украине. В заявлении пресс-служба указывала, что компания оценивает доступные варианты, касаемо своей доли в «АвтоВАЗе», с учетом текущих условий. Позднее Газета.ru писала, что Renault готовит «АвтоВАЗ» к продаже. Сообщалось, что собственником российского завода может стать госкорпорация «Ростех» или структуры Минпромторга. В свою очередь, источники ТАСС полагали, что долю Renault в «АвтоВАЗе» может выкупить один из китайских автоконцернов. На данный момент Renault принадлежит 68% в совместной с Ростехом компании ООО «Лада авто холдинг», которая владеет 100% «АвтоВАЗа». Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В частности. вместе с концерном Renault решение о приостановке деятельности в России приняли такие бренды, как Nike, ASOS, Apple, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупреждал, что покинувшим отечественный рынок компаниям будет сложно вернуться назад. По его словам, многие производители, желая вернуться в Россию, расписываются в «неэффективности» своих шагов, «косясь на неумные решения своих правительств. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . ,

Доля автомобильного концерна Renault в «АвтоВАЗе» (68%) будет передана Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту «НАМИ» за минимальную условную стоимость с правом обратного выкупа в течение пяти-шести лет. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Также Renault передаст свою долю в московском заводе «Автофрамос» в пользу Москвы. «Renault действительно из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России принимает решение передать акции „Автоваза“ и „Автофрамоса“. „Автофрамоса“ — Москве, как субъекту. А что касается „Автоваза“, то, скорее всего, это будет НАМИ», — передает слова Мантурова ТАСС. «Ожидается, что это будет, условно, сделка за рубль», — добавил министр. По его словам, НАМИ примет акции с возможным возвратом на срок пять-шесть лет, если Renault решит вернуться на российский рынок. При этом все инвестиции с российской стороны будут также учтены в случае обратного выкупа. «Никаких подарков здесь не будет», — заключил Мантуров. В конце марта французский автомобильный концерн Renault приостановил деятельность в России. Решение было принято на фоне проведения спецоперации на Украине. В заявлении пресс-служба указывала, что компания оценивает доступные варианты, касаемо своей доли в «АвтоВАЗе», с учетом текущих условий. Позднее Газета.ru писала, что Renault готовит «АвтоВАЗ» к продаже. Сообщалось, что собственником российского завода может стать госкорпорация «Ростех» или структуры Минпромторга. В свою очередь, источники ТАСС полагали, что долю Renault в «АвтоВАЗе» может выкупить один из китайских автоконцернов. На данный момент Renault принадлежит 68% в совместной с Ростехом компании ООО «Лада авто холдинг», которая владеет 100% «АвтоВАЗа». Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В частности. вместе с концерном Renault решение о приостановке деятельности в России приняли такие бренды, как Nike, ASOS, Apple, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупреждал, что покинувшим отечественный рынок компаниям будет сложно вернуться назад. По его словам, многие производители, желая вернуться в Россию, расписываются в «неэффективности» своих шагов, «косясь на неумные решения своих правительств. ,