В Тюменской области предупреждают о мощном ветре

На юге области прогнозируют небольшой дождь и сильный ветер Фото: Илья Московец © URA.RU

По прогнозам синоптиков сильный ветер с порывами до 15-19 м/с и небольшой дождь днем прогнозируются на юге Тюменской области 27 апреля. Об этом сообщил Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. При этом днем погода будет теплой.

«Прогнозируется переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, местами туман, днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный 7-12 м/с, днем в отдельных районах порывы 15-19 м/с, температура ночью +4,+9, при прояснении до -1, днем +20,+25, местами до +15», — сообщается в прогнозе гидрометцентра. По шкале Бофорта ветру не достает до штормового один балл.

Главное управление МЧС России по Тюменской области также опубликовало памятку, согласно которой при усилении ветра стоит не выходить из зданий. В случае, если вы на улице, от шквального ветра стоит укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах. Водителей просят снизить скорость движения и увеличить дистанцию.