Тюменцы получат майские пенсии и выплаты раньше положенного срока

Тюменцам пообещали выплатить пенсии за май до 6 числа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям Тюменской области переведут пенсии и другие социальные выплаты раньше положенного срока и не позднее 6 мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда Российской Федерации. Там уточнили, что это связано с предстоящими майскими праздниками.

«В связи с предстоящими праздничными днями в мае 2022 года доставка пенсий и иных социальных выплат, установленных Пенсионным фондом Российской Федерации, на территории Тюменской области будет осуществлена следующим образом: 6 мая кредитными организациями будет произведено зачисление пенсий и иных выплат за май 2022 года. Это касается тех, кому пенсия и другие выплаты зачисляются на счет ежемесячно 8-го числа», — сообщили агентству в региональном отделении ПФР.

Ежемесячные выплаты, положенные одиноким родителям, воспитывающим детей с 8 до 16 лет, беременным женщинам, и ряду других представителей льготных категорий, будут выплачены 29 апреля. Выплаты из средств маткапитала профинансируют 4 мая.

Доставка пенсий и иных социальных выплат в мае 2022 года будет осуществляться в соответствии режимом работы подразделений «Почты России» в праздничные дни. Ранее URA.RU писало о том, что дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая в Тюменской области официально объявлены нерабочими.