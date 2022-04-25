У Тюменцев появятся дополнительные выходные в мае

В мае появятся 2 дополнительных выходных Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области нерабочие дни официально будут с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. Два дополнительных выходных появилось благодаря постановлению правительства РФ. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.

«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни. В соответствии с Постановлением Правительства РФ в 2022 году перенесены следующие выходные дни: с субботы 1 января на вторник 3 мая; с воскресенья 2 января на вторник 10 мая», — сообщают в информцентре правительства региона.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор утвердил программу празднования 9 мая в Тюмени. Жителей города ждут концерты, военный парад и праздничный фейерверк на набережной.