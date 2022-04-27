Мариуполь расчистили от завалов, в России назвали цель НАТО. Главное к вечеру 27 апреля 27 апреля 2022 в 22:52 Размер текста - 17 + Владимир Путин согласился привлечь ООН к эвакуации людей с «Азовстали» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин согласился привлечь ООН и Международный комитет Красного Креста к эвакуации мирных граждан с «Азовстали». Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев раскрыл единственную цель НАТО на Украине. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 27 апреля. Владимир Путин согласился привлечь ООН и Международный комитет Красного Креста к эвакуации мирных граждан с «Азовстали». Генсек организации Антоний Гутерриш и Путин обсудили возможность доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных граждан из опасных зон на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим не хочет выпускать людей, которые находятся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Она считает, что Киев хочет максимально затянуть их нахождение там, чтобы привлечь внимание мирового сообщества.

В Народной милиции ДНР заявили, что Мариуполь возвращается к мирной жизни, почти все улицы города расчищены от завалов.

НАТО пытается подтолкнуть Киев к вооруженному конфликту с Москвой путем силового решения ситуации на Донбассе.

Путин заявил, что если кто-то из стран захочет вмешаться в ситуацию на Украине, то удары Москвы будут молниеносными.

Авиацией ВКС России поражены 38 военных объектов Украины, в том числе С-300 в районе Николаевки. Также военные уничтожили свыше 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей.

ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Первомайску в ЛНР. При атаке погибла мать четверых детей, передает Пятый канал. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . Президент России Владимир Путин согласился привлечь ООН и Международный комитет Красного Креста к эвакуации мирных граждан с «Азовстали». Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев раскрыл единственную цель НАТО на Украине. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 27 апреля. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям