Владимир Путин согласился привлечь ООН к эвакуации людей с «Азовстали»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин согласился привлечь ООН и Международный комитет Красного Креста к эвакуации мирных граждан с «Азовстали». Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев раскрыл единственную цель НАТО на Украине. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 27 апреля.
- Владимир Путин согласился привлечь ООН и Международный комитет Красного Креста к эвакуации мирных граждан с «Азовстали». Генсек организации Антоний Гутерриш и Путин обсудили возможность доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных граждан из опасных зон на Украине.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим не хочет выпускать людей, которые находятся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Она считает, что Киев хочет максимально затянуть их нахождение там, чтобы привлечь внимание мирового сообщества.
- В Народной милиции ДНР заявили, что Мариуполь возвращается к мирной жизни, почти все улицы города расчищены от завалов.
- НАТО пытается подтолкнуть Киев к вооруженному конфликту с Москвой путем силового решения ситуации на Донбассе.
- Путин заявил, что если кто-то из стран захочет вмешаться в ситуацию на Украине, то удары Москвы будут молниеносными.
- Авиацией ВКС России поражены 38 военных объектов Украины, в том числе С-300 в районе Николаевки. Также военные уничтожили свыше 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей.
- ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Первомайску в ЛНР. При атаке погибла мать четверых детей, передает Пятый канал.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ.
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