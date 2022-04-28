Дело лидера курганской ОПГ дошло до Верховного суда

Дмитрий Романов обжаловал приговор в Верховном суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Приговор главарю курганской преступной группы, известной как банда Романова, Дмитрию Романову обжалован в Верховном суде РФ. Информация об этом опубликована в электронной справочной Верховного суда. В 2021 году Романова приговорили к 24 годам лишения свободы.

«Кассация на вступившее в силу судебное решение. Суд первой инстанции: Курганский областной суд. Приговор от 21.04.2021. Лица по делу: Романов Дмитрий Викторович», — указано в картотеке.

Материалы дела переданы судье. Слушание назначено на 2 июня. Романов обвиняется в серии преступлений, среди которых убийство, покушение на убийство, бандитизм, похищение человека, разбой, вымогательство, грабеж.

Ранее URA.RU сообщало, что в апреле 2021 года Романова приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Суд учел, что подсудимый заключал досудебное соглашение. Романов подавал апелляционную жалобу с просьбой смягчить наказание, но в августе 2021 года Второй апелляционный суд (Санкт-Петербург) оставил приговор без изменений.

Еще одного члена банды, Кирилла Ермолаева, который отказался от сделки со следствием, приговорили к пожизненному лишению свободы. Сейчас он пытается обжаловать этот приговор во Втором апелляционном суде. Там же обжалуют приговор еще четыре фигуранта дела, которых банда привлекала к похищению людей. Решением Курганского областного суда им назначено наказание в виде лишения свободы от пяти до 10 лет.

Банда Романова действовала на территории Курганской и Свердловской областей с 2006 по 2016 годы. Члены ОПГ похищали бизнесменов, требовали за них выкуп, а некоторых убивали. В апреле в журнале «Записки следователя» СК раскрыл подробности жестоких убийств, совершенных членами банды.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам