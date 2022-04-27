Путин поручил помочь россиянам развивать бизнес в кризис

В России необходимо создать меры поддержки для определенной категории малого и среднего бизнеса. Такое поручение дал глава государства Владимир Путин правительству страны.
«Оказать поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность по модели франчайзинга. Путем субсидирования процентных ставок по кредитам, предоставленным им в целях приобретения франшизы и развития такого бизнеса или в целях замещения иностранных компаний, приостановивших или прекративших деятельность на территории РФ», — сказано на сайте Кремля.
Страны Запада и другие государства ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. В России уже приняли меры по поддержке граждан и бизнеса. По просьбе президента Владимира Путина в РФ разработали два пакета антикризисных мер. С 1 апреля в России был введен мораторий на банкротство, который будет действовать полгода.
Министерству РФ предложили сделать исключение собственникам и топ-менеджерам, нанесшим ущерб финансовым организациям. Кроме того, для премьер-министр Михаил Мишустин ввел выплаты для борьбы с безработицей. На дополнительную помощь смогут рассчитывать бизнесмены в возрасте до 25 лет, им будут доступны гранты от 100 до 500 тыс. рублей на развитие собственного дела.
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В России необходимо создать меры поддержки для определенной категории малого и среднего бизнеса. Такое поручение дал глава государства Владимир Путин правительству страны. «Оказать поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность по модели франчайзинга. Путем субсидирования процентных ставок по кредитам, предоставленным им в целях приобретения франшизы и развития такого бизнеса или в целях замещения иностранных компаний, приостановивших или прекративших деятельность на территории РФ», — сказано на сайте Кремля. Страны Запада и другие государства ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. В России уже приняли меры по поддержке граждан и бизнеса. По просьбе президента Владимира Путина в РФ разработали два пакета антикризисных мер. С 1 апреля в России был введен мораторий на банкротство, который будет действовать полгода. Министерству РФ предложили сделать исключение собственникам и топ-менеджерам, нанесшим ущерб финансовым организациям. Кроме того, для премьер-министр Михаил Мишустин ввел выплаты для борьбы с безработицей. На дополнительную помощь смогут рассчитывать бизнесмены в возрасте до 25 лет, им будут доступны гранты от 100 до 500 тыс. рублей на развитие собственного дела.