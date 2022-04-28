В офисе Зеленского пригрозили терактами на территории России

28 апреля 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

На Украине пригрозили России взрывами складов Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России будут взрываться склады, также будет увеличиваться число ударов, нанесенных со стороны Украины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время телемарафона. «Такая интенсивность конфликта, безусловно, будет отражаться на приграничных районах РФ… Там будут стремительно расти панические настроения. Там будут появляться конфликтные ситуации. Там будут взрываться склады», — приводит слова Подоляка «Новое издание». Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российских военных является исключение жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов. Ранее политологи и военные эксперты в разговоре с URA.RU назвали возможные сценарии терактов Украины против России. По их словам, планируется взрыв химзаводов и самолетов. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В России будут взрываться склады, также будет увеличиваться число ударов, нанесенных со стороны Украины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время телемарафона. «Такая интенсивность конфликта, безусловно, будет отражаться на приграничных районах РФ… Там будут стремительно расти панические настроения. Там будут появляться конфликтные ситуации. Там будут взрываться склады», — приводит слова Подоляка «Новое издание». Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российских военных является исключение жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов. Ранее политологи и военные эксперты в разговоре с URA.RU назвали возможные сценарии терактов Украины против России. По их словам, планируется взрыв химзаводов и самолетов.