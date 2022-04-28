Жителей тюменского села собираются эвакуировать из-за пожаров

О площади пожара не сообщается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей села Аманадское Тюменской области готовятся эвакуировать на автобусах. Огонь от лесных пожаров близко подошел к границам населенного пункта, об этом рассказали журналистам.

«Идет тушение, одновременно с этим подготовлен пункт временного размещения в богандинской школе № 2. Жителям села во избежание последствий при неконтролируемом распространении огня предлагается выехать в Богандинское. Готовы автобусы. Пока желающих нет, но сотрудники администрации ходят по дворам, разъясняют и предлагают уехать», — прокомментировали в администрации Тюменского района изданию 72.ru.

Направлен письменный запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области. Комментарий ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о нескольких тюменских пожарах за сегодняшний день. В тюменском СНТ «Красная горка» произошел крупный пожар, от огня пострадало не менее десяти построек. Также горел торгово-выставочный центр «Гагаринский», площадь пожара составила более 120 квадратных метров. Помимо этого, сгорели два частных дома в поселке Богаднинский.