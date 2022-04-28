28 апреля 2022
27 апреля 2022

Жителей тюменского села собираются эвакуировать из-за пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар под Рефтинским. Свердловская область, пламя, огонь, лесной пожар, пожар в лесу
О площади пожара не сообщается Фото:

Жителей села Аманадское Тюменской области готовятся эвакуировать на автобусах. Огонь от лесных пожаров близко подошел к границам населенного пункта, об этом рассказали журналистам.

«Идет тушение, одновременно с этим подготовлен пункт временного размещения в богандинской школе № 2. Жителям села во избежание последствий при неконтролируемом распространении огня предлагается выехать в Богандинское. Готовы автобусы. Пока желающих нет, но сотрудники администрации ходят по дворам, разъясняют и предлагают уехать», — прокомментировали в администрации Тюменского района изданию 72.ru.

Направлен письменный запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области. Комментарий ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о нескольких тюменских пожарах за сегодняшний день. В тюменском СНТ «Красная горка» произошел крупный пожар, от огня пострадало не менее десяти построек. Также горел торгово-выставочный центр «Гагаринский», площадь пожара составила более 120 квадратных метров. Помимо этого, сгорели два частных дома в поселке Богаднинский.

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Жителей села Аманадское Тюменской области готовятся эвакуировать на автобусах. Огонь от лесных пожаров близко подошел к границам населенного пункта, об этом рассказали журналистам. «Идет тушение, одновременно с этим подготовлен пункт временного размещения в богандинской школе № 2. Жителям села во избежание последствий при неконтролируемом распространении огня предлагается выехать в Богандинское. Готовы автобусы. Пока желающих нет, но сотрудники администрации ходят по дворам, разъясняют и предлагают уехать», — прокомментировали в администрации Тюменского района изданию 72.ru. Направлен письменный запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области. Комментарий ожидается. Ранее URA.RU сообщало о нескольких тюменских пожарах за сегодняшний день. В тюменском СНТ «Красная горка» произошел крупный пожар, от огня пострадало не менее десяти построек. Также горел торгово-выставочный центр «Гагаринский», площадь пожара составила более 120 квадратных метров. Помимо этого, сгорели два частных дома в поселке Богаднинский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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