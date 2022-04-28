Курганских заключенных готовы вывезти из колонии из-за пожаров. Фото

29 апреля 2022 в 05:13 Размер текста - 17 +

В Кургане заявили о готовности эвакуировать заключенных в случае угрозы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Курганской службе исполнения наказаний сообщили о готовности эвакуировать заключенных колонии в случае необходимости. Информация опубликована на сайте Kikonline. «На случай реальной угрозы в исправительном учреждении (ИК-2) разработан вариант эвакуации. Силы и средства к этому готовы», — говорится в сообщении. URA.RU напоминает, что один из пожаров распространяется вдоль трассы от кольца Кургана в направлении станции Просвет (354 — 356 километр дороги «Екатеринбург — Шадринск — Курган»). Сама колония располагается там же. В соцсетях появилось видео, как колонна машины УФСИН едет по трассе. В составе колонны техники УФСИН на камеру попали сразу 6 машин Скриншот: группа VK «Инцидент Курган» Пользователи соцсети сразу же высказали свое мнение. Одни говорят, что «неспроста город в огне». Другие утверждают, что «стоит организовать дежурства, чтобы ловить поджигателей». URA.RU напоминает, что на территории Курганской области введен режим ЧС. Все силы и средства брошены на тушение масштабных пожаров.

В Курганской службе исполнения наказаний сообщили о готовности эвакуировать заключенных колонии в случае необходимости. Информация опубликована на сайте Kikonline. «На случай реальной угрозы в исправительном учреждении (ИК-2) разработан вариант эвакуации. Силы и средства к этому готовы», — говорится в сообщении. URA.RU напоминает, что один из пожаров распространяется вдоль трассы от кольца Кургана в направлении станции Просвет (354 — 356 километр дороги «Екатеринбург — Шадринск — Курган»). Сама колония располагается там же. В соцсетях появилось видео, как колонна машины УФСИН едет по трассе. Пользователи соцсети сразу же высказали свое мнение. Одни говорят, что «неспроста город в огне». Другие утверждают, что «стоит организовать дежурства, чтобы ловить поджигателей». URA.RU напоминает, что на территории Курганской области введен режим ЧС. Все силы и средства брошены на тушение масштабных пожаров.