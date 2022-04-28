28 апреля 2022

Сотни сотрудников курганского УФСИН спасли колонию от огня

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Разное. Курган, сизо, колючая проволока, тюрьма
Пожар тушили недалеко от ИК-2 (архивное фото) Фото:

В Курганской области около 200 сотрудников УФСИН помогли потушить лесной пожар возле ИК-2. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УФСИН.

«В настоящее время угроза безопасного функционирования ИК-2 УФСИН России по Курганской области миновала, пожароопасная ситуация стабилизировалась. В тушении лесного пожара принимали участие около 200 сотрудников уголовно-исполнительной системы, было задействовано три ведомственных пожарных расчета», — рассказали в пресс-службе.

Представители управления отметили, что оперштаб УФСИН следит за пожарной активностью возле колонии. Они добавили, что силы и средства управления находятся в состоянии готовности.

Ранее пожар распространялся вдоль трассы от кольца Кургана в направлении станции Просвет, недалеко от которой располагается колония. Представители УФСИН разработали план эвакуации на случай реальной угрозы в ИК-2.

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В Курганской области около 200 сотрудников УФСИН помогли потушить лесной пожар возле ИК-2. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УФСИН. «В настоящее время угроза безопасного функционирования ИК-2 УФСИН России по Курганской области миновала, пожароопасная ситуация стабилизировалась. В тушении лесного пожара принимали участие около 200 сотрудников уголовно-исполнительной системы, было задействовано три ведомственных пожарных расчета», — рассказали в пресс-службе. Представители управления отметили, что оперштаб УФСИН следит за пожарной активностью возле колонии. Они добавили, что силы и средства управления находятся в состоянии готовности. Ранее пожар распространялся вдоль трассы от кольца Кургана в направлении станции Просвет, недалеко от которой располагается колония. Представители УФСИН разработали план эвакуации на случай реальной угрозы в ИК-2.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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