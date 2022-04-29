Полпред обсудил с оборонным заводом Кургана заказ для армии

Полпред Владимир Якушев обсудил гособоронзаказ с представителем Курганмашзавода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в рамках рабочей встречи с руководителями предприятий оборонном-промышленного комплекса обсудил гособоронзаказ с представителем Курганмашзавода Романом Хромовым. Об этом сообщается на официальном сайте полпреда.

«Предприятие представляет собой уникальную специализированную производственную площадку. Оно обладает мощностями по производству военной техники, а также выпускает широкий ассортимент продукции гражданского назначения. В том числе это плавающие гусеничные транспортные машины высокой проходимости, которые востребованы при геологоразведке и разработке нефтегазовых месторождений, а также многоцелевые коммунально-строительные машины для ЖКХ», — отметил Якушев.

Раннее URA.RU писало о том, что Курганмашзавод отправил в армию эшелон с бронетехникой. Военную технику отправили в рамках государственной программы по перевооружению. В рамках выполнения государственного оборонного заказа завод на регулярной основе направляет Министерству обороны РФ боевые машины для сухопутных и воздушно-десантных войск. Отправка техники, по данным пресс-службы завода, поможет качественно обновить технический парк российской армии.