Семья Сиелхановых лишилась единственного жилья в СНТ «Малиновка» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Семья с инвалидом поселилась в сарае рядом с пепелищем дома в поселке «Малиновка» в Кургане. Людям некуда идти, рассказала URA.RU погорелица Акбупе Сиелханова.

«Я инвалид второй группы, а дочь — инвалид первой группы (ДЦП), есть двое внуков. Когда пожар начался, ничего не смогли спасти, потому что огонь подошел стеной. Нас стали эвакуировать, чтобы не было человеческих жертв. Приехали пожарные, но такой сильный был ветер. Что здесь сделаешь? Самоотверженно тушили. Нас выводили за руки, мою дочь погрузили — она неходячая, увезли ее к родственникам. Жить негде, это было единственное жилье, в котором мы жили. Были здесь прописаны, жили круглогодично», — говорит Акбупе Сиелханова.

Женщина отмечает, что своими силами не сможет восстановить жилье. «Мне не нужно денег, поставили бы какой-то сруб. Жилье очень дорогое, нам сроду не купить с нашими пенсиями, получаем-то по 10 тысяч, на продукты не хватает. Продукты тоже сгорели. Деньги были — пенсию получили — тоже сгорели. Одни руины остались. Просила пожарных, чтобы отстояли сарайку, будем обитать здесь», — говорит она. Супруги Сиелхановы поблагодарили курганских пожарных за работу.

Ранее URA.RU писало о пожаре в дачном поселке «Малиновка» под Курганов, в результате которого сгорело 55 домов. Власти собирают информацию о пострадавших семьях. Без единственного жилья и имущества осталась семья Марины Кончиной с тремя детьми, они готовы принять любую помощь. В Курганской области объявлен режим ЧС. Вдоль трассы из Кургана в сторону Екатеринбурга до сих пор остаются очаги возгораний в лесах.

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