Генеральный прокурор Игорь Краснов вмешался в конфликт многодетной матери с администрацией Ишимского района Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После проверки, проведенной по поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова, с многодетной жительницей Ишима был заключен договор социального найма жилого дома площадью 146,8 кв. м. Об этом сообщает официальный сайт ведомства. Ранее женщина пожаловалась в Генпрокуратуру на то, что местная администрация нарушила жилищные права ее семьи.

«Установлено, что женщина, воспитывающая шестерых несовершеннолетних детей и числящаяся как малоимущая, состояла на учете граждан, нуждающихся в жилье. Вопреки требованиям закона, администрацией района должных мер, направленных на реализацию ее жилищных прав, не принято. Главе Ишимского района в декабре прошлого года внесено представление, которое удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — указано на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Там добавили: с учетом того, что жилищные права многодетной семьи так и не были восстановлены в полном объеме, главе Ишимского района Сергею Ломовцеву внесено повторное представление. После этого местная администрация заключила с женщиной договор социального найма жилого дома общей площадью 146,8 кв. м.