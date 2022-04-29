Лавров рассказал, когда закончится спецоперация на Украине

29 апреля 2022 в 23:31 Размер текста - 17 +

Спецоперация РФ на Украине закончится только тогда, когда ее цели и задачи будут выполнены. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Она будет завершена, как только цели, которые я уже описал вам, будут реализованы и достигнуты», — сказал министр в интервью телеканалу Al Arabiya. Так он прокомментировал возможность окончания операции к 9 мая. Ранее Сергей Лавров поделился, чем закончится спецоперация. Он заявил, что операция на Украине закончится договором. При этом параметры договора будут определяться стадией военных действий, во время которой его заключат. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. В Кремле заявили, что динамика переговоров оставляет желать лучшего. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. На встрече в Стамбуле Киев отказался от стремления возвращать Крым и Донбасс военным путем. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что 6 апреля Украина нарушила это обещание. Кроме того, 25 апреля Киев отказался менять Конституцию, чтобы внести в нее пункт о невступлении в НАТО. В МИД РФ отметили, что Россия утратила доверие к украинской делегации.