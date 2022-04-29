Азербайджанцы поддержали Куйвашева в споре с Соловьевым

29 апреля 2022 в 15:37 Размер текста - 17 +

Азербайджанская диаспора в Свердловской области поддержала губернатора области Евгения Куйвашева в его перепалке с телеведущим Владимиром Соловьевым, который ранее оскорбил жителей Екатеринбурга. Официальное обращение глава диаспоры Шахин Шихлински отправил URA.RU. «Нам стало известно о вашем резком высказывании в отношении жителей Екатеринбурга, а также губернатора Свердловской области — Евгения Куйвашева. Наш губернатор <…> не мог не выступить в защиту своего народа. Мы уважаем и поддерживаем нашего губернатора», — говорится в сообщении диаспоры. Азербайджанцы призвали к мирному решению конфликтов и споров, без переходов на личности и оскорбления жителей целого региона нашей страны. «Мы полагаем, что ваши острые высказывания в отношении жителей Екатеринбурга, а также нашего губернатора, были сказаны на эмоциях, которые вызваны неприятной ситуацией, связанной с готовившимся покушением на вашу жизнь», — отметил Шихлински. Ранее Куйвашев заступился за свердловчан и Екатеринбург, который Соловьев назвал «центром мерзотной либероты». Губернатор посоветовал Соловьеву следить за языком. Телеведущий эмоционально отреагировал на слова губернатора, посоветовал ему прийти в себя. В спор с московском журналистом вступили также свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, спортсмен Егор Мехонцев, замгубернатора Дмитрий Ионин, а также глава Екатеринбурга Алексей Орлов.