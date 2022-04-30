Соловьев призвал Куйвашева высказаться о спецоперации. «Вы с президентом или либерастной сволочью?»

01 мая 2022 в 04:17 Размер текста - 17 +

Соловьев потребовал ясности от Куйвашева Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Телеведущий Владимир Соловьев в очередной раз потребовал ответа от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по вопросу поддержки специальной военной операции проходящей на территории Украины. Об этом ведущий заявил в прямом эфире на канале «Соловьев LIVE». «Скажите мне, что вы и ваши люди думаете о специальной военной операции, о позиции нашего президента. Вы с „Сима-Лендом“, вы с „УралВагонЗаводом“, которые делают лучшие в мире изделия, способные принудить нацистов осознать свои ошибки? Или вы Холодаревым (депутат гордумы Екатеринбурга, критикующий спецоперацию, — прим. URA.RU) и сотнями [студентов УрГАХУ], ненавидящих букву Z? Вы с кем: с народом и президентом или с либерастной сволочью?», — поинтересовался Соловьев у губернатора. Поводом для конфликта послужила фраза Соловьева о Екатеринбурге, журналист назвал город центром мерзотной либероты. В ответ Евгений Куйвашев попросил телеведущего следить за языком. Также за Екатеринбург и губернатора заступились многие известные свердловчане: шансонье Александр Новиков, представители азербайджанской диаспоры и уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Телеведущий Владимир Соловьев в очередной раз потребовал ответа от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по вопросу поддержки специальной военной операции проходящей на территории Украины. Об этом ведущий заявил в прямом эфире на канале «Соловьев LIVE». «Скажите мне, что вы и ваши люди думаете о специальной военной операции, о позиции нашего президента. Вы с „Сима-Лендом“, вы с „УралВагонЗаводом“, которые делают лучшие в мире изделия, способные принудить нацистов осознать свои ошибки? Или вы Холодаревым (депутат гордумы Екатеринбурга, критикующий спецоперацию, — прим. URA.RU) и сотнями [студентов УрГАХУ], ненавидящих букву Z? Вы с кем: с народом и президентом или с либерастной сволочью?», — поинтересовался Соловьев у губернатора. Поводом для конфликта послужила фраза Соловьева о Екатеринбурге, журналист назвал город центром мерзотной либероты. В ответ Евгений Куйвашев попросил телеведущего следить за языком. Также за Екатеринбург и губернатора заступились многие известные свердловчане: шансонье Александр Новиков, представители азербайджанской диаспоры и уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.