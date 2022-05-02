США и Россия определили победителя в ядерной войне

03 мая 2022 в 00:55 Размер текста - 17 +

США поддерживают РФ в том, что победить в ядерной войне невозможно, заявила Джен Псаки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU США согласны с Россией в том, что в ядерной войне победить невозможно. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. «Российские власти в прошлом году ясно дали понять, что в ядерной войне не может быть победителя. Мы согласны с этим тезисом. И важно, чтобы каждая страна это понимала», — заявила Джен Псаки во время брифинга, трансляция которого велась на YouTube. Ранее Псаки заявляла, что США пытаются сделать все для уменьшения рисков начала ядерной войны. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что риски ядерной войны весьма существенны. В январе лидеры Китая, России, США, Великобритании и Франции заявили о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. После начала спецоперации на Донбассе генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что ядерная война с Россией исключена, несмотря на то, что НАТО поддерживает Украину. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

США согласны с Россией в том, что в ядерной войне победить невозможно. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. «Российские власти в прошлом году ясно дали понять, что в ядерной войне не может быть победителя. Мы согласны с этим тезисом. И важно, чтобы каждая страна это понимала», — заявила Джен Псаки во время брифинга, трансляция которого велась на YouTube. Ранее Псаки заявляла, что США пытаются сделать все для уменьшения рисков начала ядерной войны. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что риски ядерной войны весьма существенны. В январе лидеры Китая, России, США, Великобритании и Франции заявили о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. После начала спецоперации на Донбассе генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что ядерная война с Россией исключена, несмотря на то, что НАТО поддерживает Украину.