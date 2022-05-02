02 мая 2022
01 мая 2022
30 апреля 2022

Представитель Greenpeace предрек катастрофу с пожарами в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, служба пожаротушения, Мчс россии, пожарная автоцистерна
Представитель Greenpeace рассказал, что в Тюменской области ситуация с пожарами тяжелее обычного Фото:

В Тюменскую область после весенних пожаров из-за поджогов травы придет летнее горение торфяников. Об этом заявил руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин. Он уверен, что в этом году ситуация с пожарами будет тяжелой.

«В некоторые недели ситуация была очень острая, особенно в Омской области, Тюмени и Кургане. Но в среднем весну мы проходим более-менее терпимо», — сообщил Куксин изданию «Лента.ру». Специалист считает, что в летний период Тюмень будут ждать проблемы в виде торфяных пожаров.

Руководитель также предполагает, что год будет тяжелым из-за погодных условий и экономической ситуации. При этом, по его словам, 90% пожаров случаются по вине человека, а весной этот показатель достиг 100%.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе с 15 апреля действует особый противопожарный режим для предотвращения возникновения ЧС. Жителям региона запретили посещать леса, разводить костры и готовить пищу на открытом огне, а губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал наказывать виновных в возникновении природных пожаров по всей строгости закона.

В Тюменскую область после весенних пожаров из-за поджогов травы придет летнее горение торфяников. Об этом заявил руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин. Он уверен, что в этом году ситуация с пожарами будет тяжелой. «В некоторые недели ситуация была очень острая, особенно в Омской области, Тюмени и Кургане. Но в среднем весну мы проходим более-менее терпимо», — сообщил Куксин изданию «Лента.ру». Специалист считает, что в летний период Тюмень будут ждать проблемы в виде торфяных пожаров. Руководитель также предполагает, что год будет тяжелым из-за погодных условий и экономической ситуации. При этом, по его словам, 90% пожаров случаются по вине человека, а весной этот показатель достиг 100%. Ранее URA.RU сообщало, что в регионе с 15 апреля действует особый противопожарный режим для предотвращения возникновения ЧС. Жителям региона запретили посещать леса, разводить костры и готовить пищу на открытом огне, а губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал наказывать виновных в возникновении природных пожаров по всей строгости закона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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