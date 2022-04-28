Тюменский губернатор пообещал жестко наказывать поджигателей

В Тюменской области будут строго наказывать виновных в пожарах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Тюменской области в ходе заседания регионального штаба по охране лесов и пожаров пообещал расследовать возникновение пожаров и строго наказывать виновных. Об этом сообщает городская администрация Тюмени.

«Все случаи возникновения природных пожаров из-за нарушения правил безопасности или неосторожного обращения с огнем будут тщательно расследованы. Виновные понесут наказание по всей строгости закона», — приводит слова главы области администрация города.

Кроме того, там отметили, что на случай возникновения пожаров в Тюмени и Тобольске будут дежурить вертолеты с водосливным устройством. Помимо этого, губернатор дал указание главам муниципалитетов усилить патрулирование территорий, в том числе и по ночам.

Ранее, URA.RU писало о том, что стало известно о погибшем из-за пожара в деревне Берендеево Абатского района. После чего, глава области ввел режим ЧС. При этом, с 15 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Жителям региона запрещается посещать леса, разводить костры и готовить пищу на открытом огне.