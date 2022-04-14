Тюменский губернатор ввел особый режим из-за опасности ЧС

Из-за природных пожаров в регионе усилили работу всех профильных служб (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Тюменской области переведена в режим повышенной готовности. Соответствующий документ подписал губернатор региона Александр Моор, в связи с пожарной обстановкой в области.

«Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Тюменской области переведена в режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписал сегодня Александр Моор», — рассказали URA.RU в Информационном центре правительства региона.

Как пояснили власти, изменения не коснутся жителей. Усиление мер переводит все службы в режим более высокой готовности. Это должно помочь снизить размер ущерба в случае возникновения ЧС.

Ранее URA.RU писало, что ввести режим повышенной готовности губернатора попросил департамент гражданской защиты региона. Причиной стала пожароопасная обстановка и прогнозы на ее возможное ухудшение. В Тюменской области действуют десятки природных пожаров.