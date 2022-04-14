14 апреля 2022

Тюменский губернатор ввел особый режим из-за опасности ЧС

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Из-за природных пожаров в регионе усилили работу всех профильных служб (архивное фото) Фото:

Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Тюменской области переведена в режим повышенной готовности. Соответствующий документ подписал губернатор региона Александр Моор, в связи с пожарной обстановкой в области.

«Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Тюменской области переведена в режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписал сегодня Александр Моор», — рассказали URA.RU в Информационном центре правительства региона.

Как пояснили власти, изменения не коснутся жителей. Усиление мер переводит все службы в режим более высокой готовности. Это должно помочь снизить размер ущерба в случае возникновения ЧС.

Ранее URA.RU писало, что ввести режим повышенной готовности губернатора попросил департамент гражданской защиты региона. Причиной стала пожароопасная обстановка и прогнозы на ее возможное ухудшение. В Тюменской области действуют десятки природных пожаров.

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Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Тюменской области переведена в режим повышенной готовности. Соответствующий документ подписал губернатор региона Александр Моор, в связи с пожарной обстановкой в области. «Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Тюменской области переведена в режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписал сегодня Александр Моор», — рассказали URA.RU в Информационном центре правительства региона. Как пояснили власти, изменения не коснутся жителей. Усиление мер переводит все службы в режим более высокой готовности. Это должно помочь снизить размер ущерба в случае возникновения ЧС. Ранее URA.RU писало, что ввести режим повышенной готовности губернатора попросил департамент гражданской защиты региона. Причиной стала пожароопасная обстановка и прогнозы на ее возможное ухудшение. В Тюменской области действуют десятки природных пожаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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