В Курганской области нашли десятки поджигателей

В Курганской области нашли 25 виновников возникновения крупных пожаров, возбуждено восемь уголовных дел Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области удалось установить 25 человек, из-за которых произошли крупные ландшафтные пожары. Около 100 человек привлечено к ответственности за сжигание сухой травы и разведение костров, сообщили URA.RU в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

«Причина ЧС в Курганской области — человеческий фактор, в том числе самовольные палы травы на полях, у дорог и на иных нелесных землях. В регионе установлено 25 виновников возникновения крупных ландшафтных пожаров. На 3 мая возбуждено восемь уголовных дел», — рассказали в ведомстве.

За различные нарушения пожарного режима 465 граждан в Курганской области привлекли к административной ответственности. Из них 99 — за сжигание сухой травы и разведение костров, один человек — за нарушение правил проведения огневых работ, 365 — за неочищенную территорию.

По данным Авиалесоохраны, за время действия ЧС (с 28 апреля) наземные лесные службы, работники аварийно-спасательных, пожарных формирований, арендаторы лесных участков потушили в регионе 38 лесных пожаров на площади 5,2 тысячи га. Режим ЧС сохраняется в шести районах области. К тушению пожаров привлечены более 370 парашютистов-десантников Федеральной, Свердловской, Ханты-Мансийской и Архангельской Авиалесоохраны.

Режим ЧС введен в Курганской области из-за большого количества природных пожаров. Некоторые курганцы лишились единственного жилья. По данным регионального ГУ МЧС, на 4 мая в тушении природных пожаров были задействованы два самолета-амфибии Бе-200 ЧС и вертолет МИ-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра. Журналистка Ксения Собчак заявляла, что пожары могут быть связаны с бизнесменами, которым выгодно продавать горелый лес.

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