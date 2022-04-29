У многодетных курганцев сгорел дом, купленный на маткапитал. Видео

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Пожары. Курган
В Кургане семья с четырьмя детьми осталась без дома и имущества из-за пожара Фото:

У семьи с четырьмя детьми при пожаре в дачном поселке «Малиновка» под Курганом сгорел дом, купленный с помощью материнского капитала. Об этом URA.RU рассказали супруги-погорельцы Денис и Галина Семеновы.

«У нас четверо детей, самому младшему — 4 месяца. Я остался в чем есть, в том и хожу. Мебель, техника — все сгорело. Куриц успели спасти. За десять минуть пожар распространился. Успели собрать документы, детские вещи, детей и убежали», — рассказали супруги Семеновы.

Сейчас семью приютили родители супругов в поселке Малое Чаусово. В доме теперь ютятся восемь человек. Семеновы также нуждаются в помощи в восстановлении жилья.

Ранее URA.RU писало, что в дачном поселке «Малиновка» под Курганом сгорело 55 домов. Власти собирают информацию о пострадавших семьях. Без единственного жилья и имущества осталась семья Марины Кончиной с тремя детьми, а пенсионеры Сиелхановы вынуждены поселиться в сарайке на пепелище. В Курганской области несколько дней тушили ландшафтные пожары, объявлен режим ЧС. По данным региональных властей, лесной пожар представлял угрозу 14 населенным пунктам в трех муниципальных районах. Сейчас угрозы нет.

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У семьи с четырьмя детьми при пожаре в дачном поселке «Малиновка» под Курганом сгорел дом, купленный с помощью материнского капитала. Об этом URA.RU рассказали супруги-погорельцы Денис и Галина Семеновы. «У нас четверо детей, самому младшему — 4 месяца. Я остался в чем есть, в том и хожу. Мебель, техника — все сгорело. Куриц успели спасти. За десять минуть пожар распространился. Успели собрать документы, детские вещи, детей и убежали», — рассказали супруги Семеновы. Сейчас семью приютили родители супругов в поселке Малое Чаусово. В доме теперь ютятся восемь человек. Семеновы также нуждаются в помощи в восстановлении жилья. Ранее URA.RU писало, что в дачном поселке «Малиновка» под Курганом сгорело 55 домов. Власти собирают информацию о пострадавших семьях. Без единственного жилья и имущества осталась семья Марины Кончиной с тремя детьми, а пенсионеры Сиелхановы вынуждены поселиться в сарайке на пепелище. В Курганской области несколько дней тушили ландшафтные пожары, объявлен режим ЧС. По данным региональных властей, лесной пожар представлял угрозу 14 населенным пунктам в трех муниципальных районах. Сейчас угрозы нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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