Собчак заподозрила бизнесменов в организации курганских пожаров

03 мая 2022 в 10:15 Размер текста - 17 +

О пожарах в регионе журналистка Ксения Собчак сообщила в своем telegram-канале Фото: Владимир Андреев © URA.RU Журналистка Ксения Собчак сообщила, что пожары в Курганской области, в том числе, могут быть связаны с бизнесменами, которым выгодно продавать горелый лес. Об этом ее представителям рассказали местные жители. «Нам рассказали, что вокруг Кургана каждый год специально выжигают лес, чтобы потом купить эти делянки за небольшие деньги, обработать горелую древесину и, собственно, продавать. Практика эта не новая, но в области об этом принято помалкивать», — написала Ксения Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». Собчак добавила, что такие поджоги есть и в других регионах России, так как «выгоревшая делянка, конечно же, стоит гораздо дешевле». По ее словам, не всегда в пожарах виноваты местные жители, которые жгут траву возле своих поселков. Журналистка надеется, что власти разберутся с этим «огненным» бизнесом. Из-за большого количества природных пожаров в Курганской области ввели режим ЧС. Некоторые курганцы из-за пожаров лишились единственного жилья. Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил жителей региона помочь в тушении лесных пожаров. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» .

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что пожары в Курганской области, в том числе, могут быть связаны с бизнесменами, которым выгодно продавать горелый лес. Об этом ее представителям рассказали местные жители. «Нам рассказали, что вокруг Кургана каждый год специально выжигают лес, чтобы потом купить эти делянки за небольшие деньги, обработать горелую древесину и, собственно, продавать. Практика эта не новая, но в области об этом принято помалкивать», — написала Ксения Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». Собчак добавила, что такие поджоги есть и в других регионах России, так как «выгоревшая делянка, конечно же, стоит гораздо дешевле». По ее словам, не всегда в пожарах виноваты местные жители, которые жгут траву возле своих поселков. Журналистка надеется, что власти разберутся с этим «огненным» бизнесом. Из-за большого количества природных пожаров в Курганской области ввели режим ЧС. Некоторые курганцы из-за пожаров лишились единственного жилья. Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил жителей региона помочь в тушении лесных пожаров.