Продюсер Пригожин вступился за всех российских звезд. «Галкин не прав, но оскорблять его нельзя»

04 мая 2022 в 17:37 Размер текста - 17 +

Пригожин подчеркнул, что артисты могут быть не правы в оценке событий на Украине, так как не знают фактов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Артисты могут быть не правы в своих оценках событий на Украине, так как не знают ситуацию изнутри, но оскорбления в их адрес недопустимы. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. «Да, Максим Галкин не прав в оценке ситуации в Буче. Например, вы знаете, что часть видео-сюжетов была использована из сериалов моей близкой подруги? И откуда Галкин знает про „Боинг“ (авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области — прим. URA.RU)? Он там был что ли? Он не прав категорически, я с ним не согласен. Но когда берут и на него наезжают жестко, зачем так делать? Даже если он в чем-то не прав, опускаться до оскорбления характера, личных семейных историй, нельзя», — высказал мнение Иосиф Пригожин. Продюсер почеркнул, что российские артисты были не готовы к сложившейся ситуации. «Всю сознательную жизнь артисты переезжали из города в город, гастролировали, отдыхали, путешествовали, когда случились события 24 февраля, у многих были планы на 1, 2, 31 марта, не меняя их, они продолжили свою жизнь. Если это спецоперация, то гражданские лица к этому не имеют никакого отношения, они только могут высказать свою точку зрения. Информационное поле сразило наповал каждого. Что сделал Меладзе, многие другие — просто все не поверили в происходящее, но в СМИ тут же начали разжигать межнациональную рознь. Многие уехали, многие не понимают, что происходит, даже те, кто молчат, их критикуют за молчание. Сейчас никто никого не слышит. Великая Алла Пугачева, символ РФ, имеет право на свою точку зрения, и она вообще молчит. То же самое, когда я что-то говорю, камни летят в Валерию, но у меня есть своя точка зрения, а Валерия молчит, она человек аполитичный. Пусть каждый выскажется так, как хочет, и сложится общее впечатление о тех или других людях, но называть людей предателями, унижать — это неправильно. И почему во всем виноваты артисты? Почему олигархи не отвечают?» — заявил Пригожин. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Владимира Путина, целью ее стала защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После российская певица Алла Пугачева покинула страну вместе с детьми. Отъезд связали с высказыванием Максима Галкина о том, что он не одобряет спецоперацию на Украине. В ответ на его слова о действиях РФ в эфире телеканала «Россия 1» журналист, главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала юмориста лицемером, а также указала на его ориентацию. Также с начала спецоперации Россию покинули рэпер Иван Дремин (Face), актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова, певица Вера Брежнева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Артисты могут быть не правы в своих оценках событий на Украине, так как не знают ситуацию изнутри, но оскорбления в их адрес недопустимы. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. «Да, Максим Галкин не прав в оценке ситуации в Буче. Например, вы знаете, что часть видео-сюжетов была использована из сериалов моей близкой подруги? И откуда Галкин знает про „Боинг“ (авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области — прим. URA.RU)? Он там был что ли? Он не прав категорически, я с ним не согласен. Но когда берут и на него наезжают жестко, зачем так делать? Даже если он в чем-то не прав, опускаться до оскорбления характера, личных семейных историй, нельзя», — высказал мнение Иосиф Пригожин. Продюсер почеркнул, что российские артисты были не готовы к сложившейся ситуации. «Всю сознательную жизнь артисты переезжали из города в город, гастролировали, отдыхали, путешествовали, когда случились события 24 февраля, у многих были планы на 1, 2, 31 марта, не меняя их, они продолжили свою жизнь. Если это спецоперация, то гражданские лица к этому не имеют никакого отношения, они только могут высказать свою точку зрения. Информационное поле сразило наповал каждого. Что сделал Меладзе, многие другие — просто все не поверили в происходящее, но в СМИ тут же начали разжигать межнациональную рознь. Многие уехали, многие не понимают, что происходит, даже те, кто молчат, их критикуют за молчание. Сейчас никто никого не слышит. Великая Алла Пугачева, символ РФ, имеет право на свою точку зрения, и она вообще молчит. То же самое, когда я что-то говорю, камни летят в Валерию, но у меня есть своя точка зрения, а Валерия молчит, она человек аполитичный. Пусть каждый выскажется так, как хочет, и сложится общее впечатление о тех или других людях, но называть людей предателями, унижать — это неправильно. И почему во всем виноваты артисты? Почему олигархи не отвечают?» — заявил Пригожин. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Владимира Путина, целью ее стала защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После российская певица Алла Пугачева покинула страну вместе с детьми. Отъезд связали с высказыванием Максима Галкина о том, что он не одобряет спецоперацию на Украине. В ответ на его слова о действиях РФ в эфире телеканала «Россия 1» журналист, главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала юмориста лицемером, а также указала на его ориентацию. Также с начала спецоперации Россию покинули рэпер Иван Дремин (Face), актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова, певица Вера Брежнева.