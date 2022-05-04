Доллар опустился до 69 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Курс доллара в начале торгов США опустился до 69 рублей. Такие данные содержатся на официальном сайте Московской биржи.

Отмечается также, что и курс евро опустился. На начало торгов евро продавался за 72 рубля.

Днем ранее долларовый курс по отношению к российскому рублю значительно упал в рамках торгов на бирже «Форекс», пишет сайт MK.RU . Тогда он составил 66 рублей, дополняет «Федеральное агентство новостей».

Курс рубля начал падать после старта вынужденной спецоперации на Украине. Евросоюз запретил поставку, продажу и экспорт евро, также были заморожены российские валютные резервы Центробанка — порядка 300 млрд долларов США.

Данные с официального сайта Московской биржи

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