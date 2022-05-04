Курс доллара опустился ниже 70 рублей. Скрин

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Доллар опустился до 69 рублей Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

Курс доллара в начале торгов США опустился до 69 рублей. Такие данные содержатся на официальном сайте Московской биржи.

Отмечается также, что и курс евро опустился. На начало торгов евро продавался за 72 рубля.

Днем ранее долларовый курс по отношению к российскому рублю значительно упал в рамках торгов на бирже «Форекс», пишет сайт MK.RU. Тогда он составил 66 рублей, дополняет «Федеральное агентство новостей».

Курс рубля начал падать после старта вынужденной спецоперации на Украине. Евросоюз запретил поставку, продажу и экспорт евро, также были заморожены российские валютные резервы Центробанка — порядка 300 млрд долларов США.

Данные с официального сайта Московской биржи

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Курс доллара в начале торгов США опустился до 69 рублей. Такие данные содержатся на официальном сайте Московской биржи. Отмечается также, что и курс евро опустился. На начало торгов евро продавался за 72 рубля. Днем ранее долларовый курс по отношению к российскому рублю значительно упал в рамках торгов на бирже «Форекс», пишет сайт MK.RU. Тогда он составил 66 рублей, дополняет «Федеральное агентство новостей». Курс рубля начал падать после старта вынужденной спецоперации на Украине. Евросоюз запретил поставку, продажу и экспорт евро, также были заморожены российские валютные резервы Центробанка — порядка 300 млрд долларов США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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