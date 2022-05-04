Курс доллара в начале торгов США опустился до 69 рублей. Такие данные содержатся на официальном сайте Московской биржи.
Отмечается также, что и курс евро опустился. На начало торгов евро продавался за 72 рубля.
Днем ранее долларовый курс по отношению к российскому рублю значительно упал в рамках торгов на бирже «Форекс», пишет сайт MK.RU. Тогда он составил 66 рублей, дополняет «Федеральное агентство новостей».
Курс рубля начал падать после старта вынужденной спецоперации на Украине. Евросоюз запретил поставку, продажу и экспорт евро, также были заморожены российские валютные резервы Центробанка — порядка 300 млрд долларов США.
Курс доллара в начале торгов США опустился до 69 рублей. Такие данные содержатся на официальном сайте Московской биржи. Отмечается также, что и курс евро опустился. На начало торгов евро продавался за 72 рубля. Днем ранее долларовый курс по отношению к российскому рублю значительно упал в рамках торгов на бирже «Форекс», пишет сайт MK.RU. Тогда он составил 66 рублей, дополняет «Федеральное агентство новостей». Курс рубля начал падать после старта вынужденной спецоперации на Украине. Евросоюз запретил поставку, продажу и экспорт евро, также были заморожены российские валютные резервы Центробанка — порядка 300 млрд долларов США.