Челябинский губернатор высказался об уходе иностранных компаний

Область взяла курс на импортозамещение (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что уход иностранных компаний не повод закрывать производства и увольнять людей. Это заявление он сделал 20 апреля на совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Вчера немецкая компании «Хенкель» объявила, что собирается уходить из страны, а один из заводов производит сухие строительные смеси в Коркино. До этого американская компания «Болл» (филиал в Аргаяшском районе) также заявляла о закрытии бизнеса. Они заявление сделали, а продавать могут до «морковкина заговенья», — сообщил Текслер.

Губернатор отметил, что основная задача — сохранить трудовые коллективы и обеспечить людям стабильный доход. По мнению Текслера, иностранные компании говорят о продаже своих активов, но сами предприятия с собой забрать они не смогут.

Правительство области прорабатывает второй транш мер поддержки региональной экономики. Текслер также призвал глав поддержать телекоммуникационные компании, не допускать расторжения контрактов на аренду объектов для размещения инфраструктуры, исключив необоснованный рост арендных платежей.

Немецкий производитель чистящих и моющих средств, клеевых и прочих материалов, компания Henkel 19 апреля объявила об уходе из России. Однако, несмотря на это, предприятия компании продолжат свою работу. Компания владеет 11 предприятиями по всей России, одно из которых расположено в поселке Роза Челябинской области.

Западные компании уходят с российского рынка из-за экономических санкций, которые Евросоюз ввел в ответ на проведение вынужденной спецоперации РФ на Украине. Российские власти считают, что введенные ограничения будут иметь негативные последствия и для экономики западных стран. Отечественные производители взяли активный курс на импортозамещение и открывают производства во всех сферах промышленности.

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