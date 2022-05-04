Губернатор Вадим Шумков заявил о «взрывном» росте поголовья скота

В этом году прирост голов в мясном скотоводстве составит примерно 14 процентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Курганской области в этом году прогнозируют увеличение поголовья мясного скота в регионе. С 2020 года число животных увеличилось почти на 60%, рассказал губернатор Вадим Шумков в беседе с информагентством ТАСС.

«По мясному животноводству у нас рост — за два года мы нарастили [поголовье] на 43,5%, это вообще взрывообразный рост. По этому году коллеги пообещали мне еще плюс 14%, то есть практически будет под 60%», — говорится в сообщении.

Шумков отметил, что в области запущено строительство двух крупных овцеферм. Также, по словам главы региона, птицефабрика «Боровская» планирует увеличение производства мяса почти вдвое благодаря новым денежным вливаниям.

Ранее URA.RU сообщало о рабочем везите в Курганскую область полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. В Катайском районе Владимир Якушев осмотрел площадки под строительство грибной фермы. Кроме того, по итогам марта 10 местных производств показали значительный рост. В частности, в регионе стали больше делать стекла, изделий из бетона, медицинских инструментов и оборудования.