Названы топ-10 курганских производств, показавшие резкий рост

В Курганской области с начала года вырос индекс промпроизводства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Курганской области 10 производств показали резкий рост по итогам марта. В частности, в регионе стали больше делать стекла, изделий из бетона, медицинских инструментов и оборудования. Информация размещена на сайте регионального правительства.

«Несмотря на экономическую ситуацию, сложившуюся в стране из-за западных санкций, индекс промышленного производства по Курганской области демонстрирует устойчивый рост. В 2021 году показатель составил 102,7% — сейчас 107%. Мы внедряем импортозамещение, используем любые возможности для стабилизации и развития производств», — цитирует пресс-служба правительства директора департамента экономразвития региона Владимира Ковалева.

Производство стекла выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. На 92% увеличилось производство изделий из бетона, цемента и гипса, на 64% — производство прочей неметаллической минеральной продукции, машин и оборудования. В первую десятку вошли производства автотранспортных средств (+45%), машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства (+40%), чугуна стали, ферросплавов (+27%), кожи и изделий из нее (+25%), машин спецназначения (+25%), медицинских инструментов и оборудования (+19%).

В области увеличилось производство пищевых продуктов, растительных и животных масел, муки, круп. Стали больше перерабатывать и консервировать мяса.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале заинтересовались курганской техникой для нефтяной промышленности, которая полностью состоит из отечественных компонентов.

Санкционное давление на Россию, по данным властей, продолжается с начала «нулевых». В последние месяцы оно обострилось, особенно после начала российской спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин считает, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

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