Болгария оказалась в безвыходном положении из-за эмбарго на нефть. «Нет ни одной альтернативы»

05 мая 2022 в 02:08 Размер текста - 17 +

В Болгарии не нашлось альтернатив российской нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Альтернатив российской нефти для Болгарии на данный момент не существует. Об этом заявила дочерняя компания «Лукойла» «Лукойл Нефтохим Бургас». «В настоящее время мы не видим реальных альтернатив, так как на нашем рынке нет предложений других сортов нефти», — передает заявление компании местный телеканала BTV. Представители «дочки» «Лукойла» допустили закупку нефти в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Однако такой путь, по их мнению, значительно снизит мощности нефтеперерабатывающих заводов. По данным телеканала, в случае введения эмбарго на российский ресурс эксперты прогнозируют рост цен на топливо в Болгарии на 20-30%. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Как писали СМИ, страны-участницы планируют согласовать проект поэтапного отказа от российской нефти в рамках шестого пакета санкций. Сообщалось, что ЕС планирует полное прекращение импорта нефтепродуктов к концу года. При этом Болгария и Чехия хотят попросить о своем исключении из эмбарго Евросоюза на российскую нефть. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Альтернатив российской нефти для Болгарии на данный момент не существует. Об этом заявила дочерняя компания «Лукойла» «Лукойл Нефтохим Бургас». «В настоящее время мы не видим реальных альтернатив, так как на нашем рынке нет предложений других сортов нефти», — передает заявление компании местный телеканала BTV. Представители «дочки» «Лукойла» допустили закупку нефти в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Однако такой путь, по их мнению, значительно снизит мощности нефтеперерабатывающих заводов. По данным телеканала, в случае введения эмбарго на российский ресурс эксперты прогнозируют рост цен на топливо в Болгарии на 20-30%. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Как писали СМИ, страны-участницы планируют согласовать проект поэтапного отказа от российской нефти в рамках шестого пакета санкций. Сообщалось, что ЕС планирует полное прекращение импорта нефтепродуктов к концу года. При этом Болгария и Чехия хотят попросить о своем исключении из эмбарго Евросоюза на российскую нефть.