Тюменские власти сэкономили на пенсионерах

05 мая 2022 в 05:10 Размер текста - 17 +

Тюменцы пожаловались, что льготный проезд по региону для пенсионеров не предусмотрен Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области местные власти сэкономили на пенсионерах. Вместо обещанного губернатором введения льготного проезда по региону для пожилых людей деньги направили на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил официальный паблик администрации Тюменского муниципального района в социальной сети «ВКонтакте». Проблему отсутствия льготы на проезд тюменцы обсудили в комментариях на странице главы региона Александра Моора в соцсетях. «Пенсионеры города ездят бесплатно, а пенсионеры Тюменского района обязаны оплачивать проезд по полной стоимости. Вы, Александр Викторович, в 2019 году пообещали нашим пенсионерам бесплатный проезд. Но воз и ныне там. В администрацию Тюменского района, в областную поликлинику расположенную в городе, съездить пенсионерам Тюменского района стало роскошью», — написало всероссийское движение «Русский лад». Официальная группа администрации Тюменского муниципального района ответила, что в соответствии с посланием Александра Моора текущую ситуацию проанализировали и произвели соответствующие расчеты. «Но, к сожалению, в условиях введения ограничительных мер большое количество бюджетных средств было направлено на противодействие новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении. Отмечается, что вопрос рассмотрят после восстановления экономики и роста платежей в областной бюджет. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» .

В Тюменской области местные власти сэкономили на пенсионерах. Вместо обещанного губернатором введения льготного проезда по региону для пожилых людей деньги направили на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил официальный паблик администрации Тюменского муниципального района в социальной сети «ВКонтакте». Проблему отсутствия льготы на проезд тюменцы обсудили в комментариях на странице главы региона Александра Моора в соцсетях. «Пенсионеры города ездят бесплатно, а пенсионеры Тюменского района обязаны оплачивать проезд по полной стоимости. Вы, Александр Викторович, в 2019 году пообещали нашим пенсионерам бесплатный проезд. Но воз и ныне там. В администрацию Тюменского района, в областную поликлинику расположенную в городе, съездить пенсионерам Тюменского района стало роскошью», — написало всероссийское движение «Русский лад». Официальная группа администрации Тюменского муниципального района ответила, что в соответствии с посланием Александра Моора текущую ситуацию проанализировали и произвели соответствующие расчеты. «Но, к сожалению, в условиях введения ограничительных мер большое количество бюджетных средств было направлено на противодействие новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении. Отмечается, что вопрос рассмотрят после восстановления экономики и роста платежей в областной бюджет.