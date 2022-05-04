04 мая 2022

На Западе признали провал «сокрушительного удара» по России

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
Возможное эмбарго на нефть РФ ударит только по Евросоюзу Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Эмбарго на поставку российских энергоносителей ударит только по странам Евросоюза, так как Москва все еще продолжает сотрудничать с восточными партнерами. Об этом пишут обозреватели издания Daily Express.

«В Брюсселе рассчитывают, что запрет на поставки всей российской нефти в Европу нанесет сокрушительный удар по российской экономике. Однако Россия продолжает торговать с восточными партнерами, а благодаря расширению сети нефтяных и газопроводов в Азию прибыль значительно увеличится», — говорится в материале.

Автор упомянул действующие и будущие российские газопроводы в Китай и страны Восточной Азии, продажу нефти Индии, Японии и Южной Корее, а также экспорт сжиженного природного газа в Пакистан. По его словам, эти торговые связи позволят России значительно смягчить удар, вызванный сокращением контрактов со странами-участницами Евросоюза.

Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций. Обсуждается отключение банков от системы SWIFT и составление списка людей, которые причастны к дезинформации. Решение ЕС об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Как писали СМИ, страны-участницы планируют согласовать проект поэтапного отказа от российской нефти. Однако ряд государств саботирует эти планы Евросоюза. В частности, о своем исключении из эмбарго просят Болгария и Чехия.

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Эмбарго на поставку российских энергоносителей ударит только по странам Евросоюза, так как Москва все еще продолжает сотрудничать с восточными партнерами. Об этом пишут обозреватели издания Daily Express. «В Брюсселе рассчитывают, что запрет на поставки всей российской нефти в Европу нанесет сокрушительный удар по российской экономике. Однако Россия продолжает торговать с восточными партнерами, а благодаря расширению сети нефтяных и газопроводов в Азию прибыль значительно увеличится», — говорится в материале. Автор упомянул действующие и будущие российские газопроводы в Китай и страны Восточной Азии, продажу нефти Индии, Японии и Южной Корее, а также экспорт сжиженного природного газа в Пакистан. По его словам, эти торговые связи позволят России значительно смягчить удар, вызванный сокращением контрактов со странами-участницами Евросоюза. Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций. Обсуждается отключение банков от системы SWIFT и составление списка людей, которые причастны к дезинформации. Решение ЕС об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Как писали СМИ, страны-участницы планируют согласовать проект поэтапного отказа от российской нефти. Однако ряд государств саботирует эти планы Евросоюза. В частности, о своем исключении из эмбарго просят Болгария и Чехия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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