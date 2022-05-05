Роструд расследует взрыв на крупном курганском фармпредприятии

Государственная инспекция труда создала комиссию по расследованию обстоятельств и причин взрыва на заводе «Синтез» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Государственная инспекция труда в Курганской области (территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости — Роструда) начала расследование причин взрыва на фармпредприятии «Синтез». В результате ЧП один из работников завода получил тяжелые травмы. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

«Государственная инспекция труда в Курганской области приступила к расследованию тяжелого несчастного случая с работником ПАО „Синтез“. В результате взрыва при проведении технологического процесса по сушке препарата (производство активных фармацевтических субстанций) рабочий производства антибиотиков цеха №4 получил повреждения, относящиеся по степени тяжести к тяжелым», — говорится в сообщении.

В ведомстве создана специальная комиссия. Она будет выяснять все обстоятельства и причины несчастного случая.

Ранее URA.RU сообщало, что инцидент на фармацевтическом заводе «Синтез» произошел в конце апреля. Взрыв прогремел в конце рабочего дня, когда почти все сотрудники покинули производство, но один человек задержался. Он пострадал и находился в тяжелом состоянии. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Прокуратура региона организовала проверку обстоятельств происшествия. В Роспотребнадзоре заявляли, что пробы воздуха после происшествия находятся в нормативных пределах.

По информации «АФК Система», «Синтез» является одним из основных российских фармацевтических предприятий. Он входит в десятку крупнейших профильных заводов страны по объемам производства лекарств.

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