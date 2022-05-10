Тюменским подросткам предложили зарабатывать наравне с родителями

Тюменские подростки могут устраиваться на работу с 14 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Зарплаты тюменских подростков будут не ниже минимальной оплаты труда у взрослых. О возможности трудоустройства несовершеннолетних рассказал директор департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

«В рамках мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан, подросток может работать с 14 лет. Ежегодно мы создаем более 20 тысяч рабочих мест для желающих ребят. Заработная плата за полностью отработанный месяц должна быть не ниже минимального размера оплаты труда Тюменской области. Также ребята получают материальную поддержку из средств службы занятости населения», — рассказал Александр Сидоров.

Для заключения трудового договора необходимо письменное согласие родителя или опекуна. Наибольшее количество рабочих мест создается в сферах образования, культуры, спорта, досуга и развлечений, при администрациях муниципальных образований. А также на предприятиях внебюджетного сектора экономики. Продолжительность рабочего времени для подростков в период каникул составляет от 24 до 35 часов в неделю, а во время учебного года не более 17,5 часов в неделю.

Школьники трудятся по таким профессиям, как подсобный рабочий, помощник рабочего по благоустройству населенных пунктов, помощник педагога организатора, корреспондент, помощник библиотекаря, рекламный агент, уборщик служебных и производственных помещений. Ежегодно в Тюмени трудоустраивают больше 23 тысяч подростков.

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