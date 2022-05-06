Власти Кургана ввели новый запрет из-за пожаров

В Кургане из-за пожаров запретили продажу пиротехники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане ввели запрет на продажу пиротехники. С 6 мая запрещается розничная торговля фейерверками, петардами и салютами. Ограничение установлено из-за особого противопожарного режима. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии.

«Запретить в организациях розничной торговли с момента опубликования постановления до окончания пожароопасного сезона 2022 года продажу пиротехнических изделий первого, второго и третьего класса опасности, реализуемых в розничной сети на территории города Кургана», — говорится в документе.

Ранее URA.RU писало о том, что в Кургане из-за сложной ситуации с пожарами до 26 мая продлили запрет на посещение лесов. 9 мая в День Победы будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции.