Власти Кургана ввели новый запрет из-за пожаров

В Кургане ввели запрет на продажу пиротехники. С 6 мая запрещается розничная торговля фейерверками, петардами и салютами. Ограничение установлено из-за особого противопожарного режима. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии.
«Запретить в организациях розничной торговли с момента опубликования постановления до окончания пожароопасного сезона 2022 года продажу пиротехнических изделий первого, второго и третьего класса опасности, реализуемых в розничной сети на территории города Кургана», — говорится в документе.
Ранее URA.RU писало о том, что в Кургане из-за сложной ситуации с пожарами до 26 мая продлили запрет на посещение лесов. 9 мая в День Победы будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции.
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В Кургане ввели запрет на продажу пиротехники. С 6 мая запрещается розничная торговля фейерверками, петардами и салютами. Ограничение установлено из-за особого противопожарного режима. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии. «Запретить в организациях розничной торговли с момента опубликования постановления до окончания пожароопасного сезона 2022 года продажу пиротехнических изделий первого, второго и третьего класса опасности, реализуемых в розничной сети на территории города Кургана», — говорится в документе. Ранее URA.RU писало о том, что в Кургане из-за сложной ситуации с пожарами до 26 мая продлили запрет на посещение лесов. 9 мая в День Победы будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции.