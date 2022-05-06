В Тюмени откроется новый термальный источник

В открытие нового термального источника вложено порядка 220 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На базе отдыха «Кулига-парк» к осени планируют обустроить новый термальный источник. Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».

«Реализовать проект планируется в ноябре 2022 года. Уже разработана и одобрена концепция комплекса, ведется проектирование. Общая сумма инвестиций составит порядка 220 млн рублей», — сообщили в пресс-службе. Решение было принято, исходя из концепции туристического развития Тюменской области, которая подает себя как «Термальная столица России». Также в пресс-службе заявили, что запланирована масштабная модернизация парка до 2023 года, она подразумевает, помимо прочего, появление современных модульных домиков.

Ранее URA.RU сообщало, что Тюмень, благодаря своим термальным курортам и другим достоинствам, может стать «настоящей жемчужиной». С таким заявлением выступил глава туроператора FUN&SUN (быв. TUI Россия) Тарас Демура.