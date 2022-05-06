06 мая 2022

Прокуроры выяснят, откуда на берегу тюменской реки кости животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Государственные учреждения. Тюмень, прокуратура, прокуратура тюменской области
Прокуратура обратила внимание на сообщения об останках после публикаций СМИ Фото:

Прокуратура Тюменской области выяснит, откуда взялись биологические отходы на берегу реки Тобол. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ранее URA.RU писало о том, что около села Бачелино нашли останки животных.

«Организована проверка по факту публикации в социальных сетях информации о складировании биоотходов в районе реки Тобол, в селе Бачелино», — сообщает пресс-служба ведомства. Этим займется прокурор Ярковского района.

Как уже было указано, агентство сообщало об обнаружении останков животных на берегу реки в Тюменской области. Автор публикации, изначально появившейся в соцсетях, жаловался на то, что биологические отходы падают в реку и сильно пахнут.

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Прокуратура Тюменской области выяснит, откуда взялись биологические отходы на берегу реки Тобол. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ранее URA.RU писало о том, что около села Бачелино нашли останки животных. «Организована проверка по факту публикации в социальных сетях информации о складировании биоотходов в районе реки Тобол, в селе Бачелино», — сообщает пресс-служба ведомства. Этим займется прокурор Ярковского района. Как уже было указано, агентство сообщало об обнаружении останков животных на берегу реки в Тюменской области. Автор публикации, изначально появившейся в соцсетях, жаловался на то, что биологические отходы падают в реку и сильно пахнут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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