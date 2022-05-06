Прокуроры выяснят, откуда на берегу тюменской реки кости животных

Прокуратура обратила внимание на сообщения об останках после публикаций СМИ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Прокуратура Тюменской области выяснит, откуда взялись биологические отходы на берегу реки Тобол. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ранее URA.RU писало о том, что около села Бачелино нашли останки животных.

«Организована проверка по факту публикации в социальных сетях информации о складировании биоотходов в районе реки Тобол, в селе Бачелино», — сообщает пресс-служба ведомства. Этим займется прокурор Ярковского района.

Как уже было указано, агентство сообщало об обнаружении останков животных на берегу реки в Тюменской области. Автор публикации, изначально появившейся в соцсетях, жаловался на то, что биологические отходы падают в реку и сильно пахнут.