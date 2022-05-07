Силовики пришли в театр из-за танца нациста в Екатеринбурге

07 мая 2022 в 23:22 Размер текста - 17 +

Танец нациста на юношеском фестивале в Екатеринбурге заинтересовал силовиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Челябинским театром, показавшим в Екатеринбурге танец нациста, коменданта концлагеря Освенцим, заинтересовались правоохранительные органы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала художественный руководитель театра «Integra» Марина Сергеева. «У нас прошла проверка, нам сразу же отзвонились органы. Мы в принципе, когда шили костюм [нациста] обращались [к силовикам с вопросом], можно ли. Тема ведь щепетильная, чтобы ничего не случилось. Нам сказали, что в рамках сцены это возможно. Из Екатеринбурга [полицейские] звонили нашему начальству, расспрашивали, но ничего не нашли», — рассказала Сергеева. Спектакль «С широко закрытыми глазами» поставили в театре «Integra» в Озерске (Челябинская область) еще в 2020 году к 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, но показать не могли из-за коронавирусных ограничений. В конце апреля театр привез постановку в Екатеринбург на международный юношеский фестиваль «Синяя роза». В спектакле рассказана история простой русской женщины, потерявшей в годы войны любимого мужа и единственного ребенка, прошедшей сквозь муки ада фашистских концлагерей, но хранящей верность и любовь. Позже в соцсетях завирусилось 17-секундное видео фрагмента из постановки, на котором запечатлен танец нациста. Ранее худрук театра в разговоре с URA.RU заявила, что этот момент выдернули из контекста. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями о допустимости подобных постановок к барду Александру Новикову, но он отказался разговаривать. Ранее Новиков вступил в спор с телеведущим Владимиром Соловьевым, назвавшим Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Шансонье заступился за губернатора региона Евгения Куйвашева, назвал Соловьева «штрибаном» и посоветовал ему «фильтровать хрюканину». Разговаривать с журналистом не стал и первый вице-спикер свердловского заксобрания Аркадий Чернецкий, он сослался на занятость. Прокомментировать танец нациста на детском фестивале не смогла и председатель ЗакСО Свердловской области Людмила Бабушкина, она посоветовала обратиться по этому вопросу к городским властям. На звонок корреспондента агентства также не ответили свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и депутат Госдумы Антон Шипулин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Челябинским театром, показавшим в Екатеринбурге танец нациста, коменданта концлагеря Освенцим, заинтересовались правоохранительные органы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала художественный руководитель театра «Integra» Марина Сергеева. «У нас прошла проверка, нам сразу же отзвонились органы. Мы в принципе, когда шили костюм [нациста] обращались [к силовикам с вопросом], можно ли. Тема ведь щепетильная, чтобы ничего не случилось. Нам сказали, что в рамках сцены это возможно. Из Екатеринбурга [полицейские] звонили нашему начальству, расспрашивали, но ничего не нашли», — рассказала Сергеева. Спектакль «С широко закрытыми глазами» поставили в театре «Integra» в Озерске (Челябинская область) еще в 2020 году к 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, но показать не могли из-за коронавирусных ограничений. В конце апреля театр привез постановку в Екатеринбург на международный юношеский фестиваль «Синяя роза». В спектакле рассказана история простой русской женщины, потерявшей в годы войны любимого мужа и единственного ребенка, прошедшей сквозь муки ада фашистских концлагерей, но хранящей верность и любовь. Позже в соцсетях завирусилось 17-секундное видео фрагмента из постановки, на котором запечатлен танец нациста. Ранее худрук театра в разговоре с URA.RU заявила, что этот момент выдернули из контекста. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями о допустимости подобных постановок к барду Александру Новикову, но он отказался разговаривать. Ранее Новиков вступил в спор с телеведущим Владимиром Соловьевым, назвавшим Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Шансонье заступился за губернатора региона Евгения Куйвашева, назвал Соловьева «штрибаном» и посоветовал ему «фильтровать хрюканину». Разговаривать с журналистом не стал и первый вице-спикер свердловского заксобрания Аркадий Чернецкий, он сослался на занятость. Прокомментировать танец нациста на детском фестивале не смогла и председатель ЗакСО Свердловской области Людмила Бабушкина, она посоветовала обратиться по этому вопросу к городским властям. На звонок корреспондента агентства также не ответили свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и депутат Госдумы Антон Шипулин.