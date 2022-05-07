07 мая 2022

Зеленский пожаловался на санкционную политику Евросоюза

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский обвинил Евросоюз в отсутствии единства Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Единство среди стран Евросоюза по вопросу о санкциях в отношении России отсутствует. На это указал президент Украины Владимир Зеленский.

«Евросоюз должен занять единую позицию. Пока в вопросе определенных санкций у них ее нет», — заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News. По его словам, в введении ограничений против РФ «США заняли лидирующие позиции, делая больше других стран». «Аналогичную поддержку в вопросе санкций я вижу со стороны Великобритании», — заключил он.

Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций. Обсуждается отключение банков от системы SWIFT и составление списка людей, которые причастны к дезинформации. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако с новым пакетом ограничений оказалось не согласно правительство Венгрии. Президент страны Александр Вучич назвал несправедливыми требования ЕС. Отмечалось, что это может стать проблемой для всего Евросоюза. Кроме того, о своем исключении из эмбарго Евросоюза на российскую нефть хотят попросить Болгария и Чехия.

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Единство среди стран Евросоюза по вопросу о санкциях в отношении России отсутствует. На это указал президент Украины Владимир Зеленский. «Евросоюз должен занять единую позицию. Пока в вопросе определенных санкций у них ее нет», — заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News. По его словам, в введении ограничений против РФ «США заняли лидирующие позиции, делая больше других стран». «Аналогичную поддержку в вопросе санкций я вижу со стороны Великобритании», — заключил он. Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций. Обсуждается отключение банков от системы SWIFT и составление списка людей, которые причастны к дезинформации. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако с новым пакетом ограничений оказалось не согласно правительство Венгрии. Президент страны Александр Вучич назвал несправедливыми требования ЕС. Отмечалось, что это может стать проблемой для всего Евросоюза. Кроме того, о своем исключении из эмбарго Евросоюза на российскую нефть хотят попросить Болгария и Чехия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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