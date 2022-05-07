В Тюмени Росгвардия с собаками проверяет автовокзал (архивное фото)
В Тюмени сотрудники Росгвардии перекрыли вход в автовокзал. Об этом сообщают подписчики паблика «Типичная Тюмень ЧП» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, на месте работают кинологи с собаками. «Тюменский автовокзал обследовали с собаками. Что-то искали, внутрь никого не пускали» — рассказали тюменцы.
Корреспондент URA.RU связался с пресс-службой УМВД по региону. Там отметили, что проверкой автовокзала занимаются сотрудники Росгвардии. В управлении Росгвардии по Тюменской области от комментариев воздержались.
Сотрудники Росгвардии обследуют тюменский автовокзал
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