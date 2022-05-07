07 мая 2022
06 мая 2022

Тюменский автовокзал перекрыли сотрудники Росгвардии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обучение действиям УИК при возникновении нештатных ситуаций в дни голосования. Челябинск, кинолог, служебная собака, росгвардия, овчарка, розыскная собака
В Тюмени Росгвардия с собаками проверяет автовокзал (архивное фото) Фото:

В Тюмени сотрудники Росгвардии перекрыли вход в автовокзал. Об этом сообщают подписчики паблика «Типичная Тюмень ЧП» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, на месте работают кинологи с собаками. «Тюменский автовокзал обследовали с собаками. Что-то искали, внутрь никого не пускали» — рассказали тюменцы.

Корреспондент URA.RU связался с пресс-службой УМВД по региону. Там отметили, что проверкой автовокзала занимаются сотрудники Росгвардии. В управлении Росгвардии по Тюменской области от комментариев воздержались.

Сотрудники Росгвардии обследуют тюменский автовокзал
Фото:

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени».

В Тюмени сотрудники Росгвардии перекрыли вход в автовокзал. Об этом сообщают подписчики паблика «Типичная Тюмень ЧП» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, на месте работают кинологи с собаками. «Тюменский автовокзал обследовали с собаками. Что-то искали, внутрь никого не пускали» — рассказали тюменцы. Корреспондент URA.RU связался с пресс-службой УМВД по региону. Там отметили, что проверкой автовокзала занимаются сотрудники Росгвардии. В управлении Росгвардии по Тюменской области от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...