В Тюмени Росгвардия с собаками проверяет автовокзал (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени сотрудники Росгвардии перекрыли вход в автовокзал. Об этом сообщают подписчики паблика «Типичная Тюмень ЧП» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, на месте работают кинологи с собаками. «Тюменский автовокзал обследовали с собаками. Что-то искали, внутрь никого не пускали» — рассказали тюменцы.

Корреспондент URA.RU связался с пресс-службой УМВД по региону. Там отметили, что проверкой автовокзала занимаются сотрудники Росгвардии. В управлении Росгвардии по Тюменской области от комментариев воздержались.

Сотрудники Росгвардии обследуют тюменский автовокзал Фото: Подписчики группы «Типичная Тюмень ЧП» в соцсети «ВКонтакте»