Британия объявила о новых ограничениях на импорт из России

09 мая 2022 в 03:24 Размер текста - 17 +

Британия ввела 35-процентные пошлины на российскую платину и палладий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Великобритания ввела повышенные, 35-процентные, пошлины на импорт платины и палладия из России и Белоруссии. О новых санкциях объявило британское правительство. «Великобритания обложит повышенными 35-процентными пошлинами импорт из России и Белоруссии ряда новых товаров, включая платину, палладий и химические продукты, на общую сумму 1,4 млрд фунтов (1,72 млрд долларов — прим. URA.RU)», — приводит заявление правительства ТАСС. При этом общий объем российского импорта и британского экспорта в России, в отношении которого введены повышенные пошлины, достигнет 4 миллиардов фунтов (5 миллиардов долларов). Санкции включают в себя готовящиеся ограничения на экспорт британских товаров в РФ, которые будут касаться товаров на 250 миллионов фунтов (310 миллионов долларов) в «наиболее зависящих от поставок из Соединенного Королевства отраслях российской экономики». Речь идет о продукции химической промышленности, полимерах и промышленном оборудовании. Ранее стало известно. что страны «большой семерки» (G7) обсудят возможное введение новых антироссийских санкций. В неформальное объединение семи экономически развитых государств входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Лидеры стран-участниц обязались постепенно отказаться от импорта энергоресурсов из России, в первую очередь нефти и газа. Кроме того, США ввели новые санкции против нескольких российских телеканалов, среди них «Первый канал» и «Россия-1». Ограничения также введены против руководителей Сбербанка и Газпромбанка. Канада ввела санкции против 40 россиян, в том числе бизнесменов и военных. Жесткие санкции со стороны запада обрушились на Россию с началом спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Великобритания ввела повышенные, 35-процентные, пошлины на импорт платины и палладия из России и Белоруссии. О новых санкциях объявило британское правительство. «Великобритания обложит повышенными 35-процентными пошлинами импорт из России и Белоруссии ряда новых товаров, включая платину, палладий и химические продукты, на общую сумму 1,4 млрд фунтов (1,72 млрд долларов — прим. URA.RU)», — приводит заявление правительства ТАСС. При этом общий объем российского импорта и британского экспорта в России, в отношении которого введены повышенные пошлины, достигнет 4 миллиардов фунтов (5 миллиардов долларов). Санкции включают в себя готовящиеся ограничения на экспорт британских товаров в РФ, которые будут касаться товаров на 250 миллионов фунтов (310 миллионов долларов) в «наиболее зависящих от поставок из Соединенного Королевства отраслях российской экономики». Речь идет о продукции химической промышленности, полимерах и промышленном оборудовании. Ранее стало известно. что страны «большой семерки» (G7) обсудят возможное введение новых антироссийских санкций. В неформальное объединение семи экономически развитых государств входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Лидеры стран-участниц обязались постепенно отказаться от импорта энергоресурсов из России, в первую очередь нефти и газа. Кроме того, США ввели новые санкции против нескольких российских телеканалов, среди них «Первый канал» и «Россия-1». Ограничения также введены против руководителей Сбербанка и Газпромбанка. Канада ввела санкции против 40 россиян, в том числе бизнесменов и военных. Жесткие санкции со стороны запада обрушились на Россию с началом спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.