Молдавия через ООН пытается воздействовать на Россию

10 мая 2022 в 03:28 Размер текста - 17 +

Молдавия призывает к выводу военных России из Приднестровья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Приднестровье Кишинев при помощи платформы ООН призывает к выводу ВС РФ с территории Приднестровья, так как желает найти мирное решение конфликта. Об этом заявила премьер республики Наталья Гаврилица. «Молдавия использует платформу ООН, чтобы просить о выводе российских военных с приднестровской территории Молдавии и обратить внимание на нарушение прав человека в регионе, которые контролируются непризнанным режимом. Нахождение этих тем в резолюциях ООН сохраняет проблему приднестровского конфликта в повестке мирового сообщества», — заявила Гаврилица на брифинге. Договор о мире, дружбе и сотрудничестве между Приднестровьем и Молдавией мог бы поставить точку в затянувшемся региональном конфликте. Приднестровье рассчитывает на то, что руководство Молдовы и Украины не допустит скатывания региональной обстановки к военной эскалации, об этом заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев. Ранее в Приднестровье произошла серия терактов. Так, 25 апреля неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности страны из гранатометов. 26 апреля в МВД Приднестровья сообщили, что в районе населенного пункта Маяк были взорваны две вышки связи, транслирующие российское радио. СМИ сообщили, что также был атакован военный аэродром недалеко от Тирасполя. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что следы террористических атак ведут на Украину, такого же мнения придерживается и МИД Приднестровья. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Кишинев при помощи платформы ООН призывает к выводу ВС РФ с территории Приднестровья, так как желает найти мирное решение конфликта. Об этом заявила премьер республики Наталья Гаврилица. «Молдавия использует платформу ООН, чтобы просить о выводе российских военных с приднестровской территории Молдавии и обратить внимание на нарушение прав человека в регионе, которые контролируются непризнанным режимом. Нахождение этих тем в резолюциях ООН сохраняет проблему приднестровского конфликта в повестке мирового сообщества», — заявила Гаврилица на брифинге. Договор о мире, дружбе и сотрудничестве между Приднестровьем и Молдавией мог бы поставить точку в затянувшемся региональном конфликте. Приднестровье рассчитывает на то, что руководство Молдовы и Украины не допустит скатывания региональной обстановки к военной эскалации, об этом заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев. Ранее в Приднестровье произошла серия терактов. Так, 25 апреля неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности страны из гранатометов. 26 апреля в МВД Приднестровья сообщили, что в районе населенного пункта Маяк были взорваны две вышки связи, транслирующие российское радио. СМИ сообщили, что также был атакован военный аэродром недалеко от Тирасполя. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что следы террористических атак ведут на Украину, такого же мнения придерживается и МИД Приднестровья.