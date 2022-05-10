Синоптик раскрыла, когда в Свердловской области рассеется смог

Смог может рассеяться из-за сменившегося направления ветра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Смог над Екатеринбургом и Свердловской областью в целом должен рассеяться 12 мая, когда ветер поменяет свое направление на юго-западное. Об этом URA.RU рассказала главный синоптик уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. Смог над Екатеринбургом был вызван пожаром в Березовском городском округе.

«12 мая ветер должен сменить свое направление на юго-западное. Думаю, что ситуация станет получше», — поделилась Шепоренко с URA.RU.

На утро 11 мая площадь пожаров в Свердловской области составила 1500 га, из-за чего регион занимает пятое место по площади возгораний в России. Также утром 11 мая жители Екатеринбурга пожаловались на сильный смог и запах гари. Как объяснили в ГУ МЧС России по Свердловской области, причиной послужил природный пожар в Березовском городском округе.