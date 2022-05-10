10 мая 2022

Синоптик раскрыла, когда в Свердловской области рассеется смог

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Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, смог, микрорайон солнечный, смог в городе, город екатеринбург, экология
Смог может рассеяться из-за сменившегося направления ветра Фото:

Смог над Екатеринбургом и Свердловской областью в целом должен рассеяться 12 мая, когда ветер поменяет свое направление на юго-западное. Об этом URA.RU рассказала главный синоптик уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. Смог над Екатеринбургом был вызван пожаром в Березовском городском округе.

«12 мая ветер должен сменить свое направление на юго-западное. Думаю, что ситуация станет получше», — поделилась Шепоренко с URA.RU.

На утро 11 мая площадь пожаров в Свердловской области составила 1500 га, из-за чего регион занимает пятое место по площади возгораний в России. Также утром 11 мая жители Екатеринбурга пожаловались на сильный смог и запах гари. Как объяснили в ГУ МЧС России по Свердловской области, причиной послужил природный пожар в Березовском городском округе.

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Смог над Екатеринбургом и Свердловской областью в целом должен рассеяться 12 мая, когда ветер поменяет свое направление на юго-западное. Об этом URA.RU рассказала главный синоптик уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. Смог над Екатеринбургом был вызван пожаром в Березовском городском округе. «12 мая ветер должен сменить свое направление на юго-западное. Думаю, что ситуация станет получше», — поделилась Шепоренко с URA.RU. На утро 11 мая площадь пожаров в Свердловской области составила 1500 га, из-за чего регион занимает пятое место по площади возгораний в России. Также утром 11 мая жители Екатеринбурга пожаловались на сильный смог и запах гари. Как объяснили в ГУ МЧС России по Свердловской области, причиной послужил природный пожар в Березовском городском округе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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