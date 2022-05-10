Жители Донецка неделями живут без воды и под постоянными обстрелами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Уроженка Донецка Татьяна Мишуренко, работающая корреспондентом в URA.RU на Ямале, рассказала, как живут ее родные, оставшиеся на Донбассе. По словам девушки, родственники и знакомые боятся выходить на улицу из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.

«Мои родители живут почти в прифронтовом районе Донецка — Кировском. Украинские силовики ежедневно обстреливают мой район. Они наносят ракетные удары по жилым домам, автобусным остановкам, больницам и школам. Люди боятся лишний раз выходить на улицу, а дети прячутся в подвалах», — объясняет журналист.

Родители Мишуренко рассказывают, что воду в городе дают раз в несколько дней. Жители Донецка не могут нормально готовить пищу, вынуждены набирать воду в подвалах и водоемах. «Дончане не могут нормально жить из-за отсутствия воды. Порой у них нет даже питьевой воды. До верхних этажей она вообще не доходит», — говорит она.

Чтобы хоть как-то обезопасить жизнь дончан, власти сократили горожанам рабочий день, детей перевели на дистанционное обучение. По словам Татьяны, дошло до того, что ее родители пьют снотворное, чтобы хоть как-то уснуть ночью и не слышать звуки обстрелов.

«Очень страшно за людей, родственников и друзей. С каждым днем там становится хуже. Украинские власти сделали все, чтобы запугать их еще больше. К сожалению, переехать в Россию родители пока не соглашаются. Для взрослых людей переехать в другую страну — значит начать новую жизнь. Для них это очень сложно. Мы надеемся, что скоро все наладится и люди смогут вернуться к нормальной жизни», — резюмировала корреспондент.

Ранее девушка рассказывала о вынужденном бегстве в Россию. Из-за того, что Татьяна Мишуренко работала журналистом в ДНР, украинские националисты объявили ее «пособницей террористов» и ей грозил арест.

Президент России Владимир Путин 24 февраля дал указ о начале спецоперации на Украине. Украинские националисты на протяжении восьми лет обстреливали территории ДНР и ЛНР. По словам главы государства, спецоперация несет освободительный характер. Ее цель — защитить от геноцида население Донбасса, а не оккупировать территорию Украины.

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