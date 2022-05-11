Киев предложил обменять боевиков с «Азовстали» на пленных россиян

12 мая 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

Киев запросил обмен раненых боевиков с «Азовстали» на россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев запросил обмен раненных украинских военных на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе на российских военнопленных. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. «Предложили россиянам такой обмен: мы вывозим наших тяжелораненых ребят из Азовстали по гуманитарному коридору. Взамен отдаем пленных русских по стандартным правилам обмена военнопленных», — написала Верещук в своем telegram-канале. Вице премьер добавила, что Киев продолжает переговоры по этому поводу с российской стороной. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. В конце апреля под контроль российский войск полностью перешел Мариуполь. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже предлагал обменять засевших на комбинате украинских националистов на российских военных. В Кремле заявили, что у боевиков есть возможность сдаться и выйти через специально обозначенный коридор в Мариуполе. После этого члены националистической организации «Азов» (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) хотели получить продукты в обмен на 15 пленных мирных граждан. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Киев запросил обмен раненных украинских военных на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе на российских военнопленных. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. «Предложили россиянам такой обмен: мы вывозим наших тяжелораненых ребят из Азовстали по гуманитарному коридору. Взамен отдаем пленных русских по стандартным правилам обмена военнопленных», — написала Верещук в своем telegram-канале. Вице премьер добавила, что Киев продолжает переговоры по этому поводу с российской стороной. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. В конце апреля под контроль российский войск полностью перешел Мариуполь. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже предлагал обменять засевших на комбинате украинских националистов на российских военных. В Кремле заявили, что у боевиков есть возможность сдаться и выйти через специально обозначенный коридор в Мариуполе. После этого члены националистической организации «Азов» (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) хотели получить продукты в обмен на 15 пленных мирных граждан.