ЯНАО попал в топ-3 регионов по обеспеченности медиками

09 мая 2022 в 03:41 Размер текста - 17 +

В ЯНАО врачей на 100 тысяч населения больше, чем в Норвегии и Швеции Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ямало-Ненецкий автономный округ попал в топ-3 региона Арктики по численности медиков на 100 тысяч населения. Об этом рассказывает Telegram-канал «Северный морской путь». «Выяснилось, что и в традиционно страдающей от нехватки кадров русской Арктике зачастую дела обстоят лучше, чем в среднем по РФ и за рубежом. Первое место заняла Чукотка — 760 врачей на 100 тысяч, на втором- Якутия — 612, третью строчку занял ЯНАО — 554 врачей», — комментируют рейтинг в Telegram-канал «Северный морской путь». По данным, которые опубликованы в социальной сети в среднем по России количество врачей на 100 тысяч населения составляет 480 специалистов. В западных странах, приближенных к Арктике, их больше всего в Норвегии и Швеции- 442 и 419 соответственно. Меньше всего- в Канаде- 241 и на Аляске- 211. Ранее, жители Лабытнанги (ЯНАО) не могут записаться к офтальмологу, поскольку в городе не осталось специалистов. Один врач уволился, а другой ушел в отпуск. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» .

Ямало-Ненецкий автономный округ попал в топ-3 региона Арктики по численности медиков на 100 тысяч населения. Об этом рассказывает Telegram-канал «Северный морской путь». «Выяснилось, что и в традиционно страдающей от нехватки кадров русской Арктике зачастую дела обстоят лучше, чем в среднем по РФ и за рубежом. Первое место заняла Чукотка — 760 врачей на 100 тысяч, на втором- Якутия — 612, третью строчку занял ЯНАО — 554 врачей», — комментируют рейтинг в Telegram-канал «Северный морской путь». По данным, которые опубликованы в социальной сети в среднем по России количество врачей на 100 тысяч населения составляет 480 специалистов. В западных странах, приближенных к Арктике, их больше всего в Норвегии и Швеции- 442 и 419 соответственно. Меньше всего- в Канаде- 241 и на Аляске- 211. Ранее, жители Лабытнанги (ЯНАО) не могут записаться к офтальмологу, поскольку в городе не осталось специалистов. Один врач уволился, а другой ушел в отпуск.