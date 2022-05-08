08 мая 2022
07 мая 2022
06 мая 2022

ЯНАО попал в топ-3 регионов по обеспеченности медиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Филатовская клиника. Тюмень, врачи, доктора, медики, филатовская клиника
В ЯНАО врачей на 100 тысяч населения больше, чем в Норвегии и Швеции Фото:

Ямало-Ненецкий автономный округ попал в топ-3 региона Арктики по численности медиков на 100 тысяч населения. Об этом рассказывает Telegram-канал «Северный морской путь».

«Выяснилось, что и в традиционно страдающей от нехватки кадров русской Арктике зачастую дела обстоят лучше, чем в среднем по РФ и за рубежом. Первое место заняла Чукотка — 760 врачей на 100 тысяч, на втором- Якутия — 612, третью строчку занял ЯНАО — 554 врачей», — комментируют рейтинг в Telegram-канал «Северный морской путь».

По данным, которые опубликованы в социальной сети в среднем по России количество врачей на 100 тысяч населения составляет 480 специалистов. В западных странах, приближенных к Арктике, их больше всего в Норвегии и Швеции- 442 и 419 соответственно. Меньше всего- в Канаде- 241 и на Аляске- 211.

Ранее, жители Лабытнанги (ЯНАО) не могут записаться к офтальмологу, поскольку в городе не осталось специалистов. Один врач уволился, а другой ушел в отпуск.

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Ямало-Ненецкий автономный округ попал в топ-3 региона Арктики по численности медиков на 100 тысяч населения. Об этом рассказывает Telegram-канал «Северный морской путь». «Выяснилось, что и в традиционно страдающей от нехватки кадров русской Арктике зачастую дела обстоят лучше, чем в среднем по РФ и за рубежом. Первое место заняла Чукотка — 760 врачей на 100 тысяч, на втором- Якутия — 612, третью строчку занял ЯНАО — 554 врачей», — комментируют рейтинг в Telegram-канал «Северный морской путь». По данным, которые опубликованы в социальной сети в среднем по России количество врачей на 100 тысяч населения составляет 480 специалистов. В западных странах, приближенных к Арктике, их больше всего в Норвегии и Швеции- 442 и 419 соответственно. Меньше всего- в Канаде- 241 и на Аляске- 211. Ранее, жители Лабытнанги (ЯНАО) не могут записаться к офтальмологу, поскольку в городе не осталось специалистов. Один врач уволился, а другой ушел в отпуск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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