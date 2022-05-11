11 мая 2022

Крупный курганский завод озвучил планы на строительство. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, строительная техника, каток, ремонт дорог, строительство дорог
Гендиректор Курганстальмоста Дмитрий Парышев рассказал о планах на Фото:

На крупном курганском предприятии, которое производит металлоконструкции для России и Европы, рассказали о планах на строительство в Курганской области. Ориентир — объекты медицинского назначения. Об этом сообщил гендиректор ЗАО «Курганстальмост» Дмитрий Парышев.

«Сегодня в работе находится онкологический центр в Кургане в районе Рябково. В этом году выиграли тендер на строительство областной поликлиники. Активно занимаем данную нишу. Финансирование есть во всех федеральных объектах, поэтому в них необходимо участвовать. Потому что наш город должен развиваться и быть привлекательным», — рассказал Парышев. Курганстальмост в качестве генерального подрядчика также продолжает строительство детских садов-яслей.

Ранее URA.RU писало о том, в 2023 году тюменский застройщик начнет стройку первого в Кургане района по проекту комплексного развития территорий на 12 тысяч жителей. Место строительства — возле реки Черная в микрорайоне Заозерный. А в восьмом микрорайоне Заозерного жилого массива Кургана планируют построить ярмарочный комплекс. Строительство обещают осуществить в текущем году.

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На крупном курганском предприятии, которое производит металлоконструкции для России и Европы, рассказали о планах на строительство в Курганской области. Ориентир — объекты медицинского назначения. Об этом сообщил гендиректор ЗАО «Курганстальмост» Дмитрий Парышев. «Сегодня в работе находится онкологический центр в Кургане в районе Рябково. В этом году выиграли тендер на строительство областной поликлиники. Активно занимаем данную нишу. Финансирование есть во всех федеральных объектах, поэтому в них необходимо участвовать. Потому что наш город должен развиваться и быть привлекательным», — рассказал Парышев. Курганстальмост в качестве генерального подрядчика также продолжает строительство детских садов-яслей. Ранее URA.RU писало о том, в 2023 году тюменский застройщик начнет стройку первого в Кургане района по проекту комплексного развития территорий на 12 тысяч жителей. Место строительства — возле реки Черная в микрорайоне Заозерный. А в восьмом микрорайоне Заозерного жилого массива Кургана планируют построить ярмарочный комплекс. Строительство обещают осуществить в текущем году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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