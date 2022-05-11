Гендиректор Курганстальмоста Дмитрий Парышев рассказал о планах на Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На крупном курганском предприятии, которое производит металлоконструкции для России и Европы, рассказали о планах на строительство в Курганской области. Ориентир — объекты медицинского назначения. Об этом сообщил гендиректор ЗАО «Курганстальмост» Дмитрий Парышев.

«Сегодня в работе находится онкологический центр в Кургане в районе Рябково. В этом году выиграли тендер на строительство областной поликлиники. Активно занимаем данную нишу. Финансирование есть во всех федеральных объектах, поэтому в них необходимо участвовать. Потому что наш город должен развиваться и быть привлекательным», — рассказал Парышев. Курганстальмост в качестве генерального подрядчика также продолжает строительство детских садов-яслей.

Ранее URA.RU писало о том, в 2023 году тюменский застройщик начнет стройку первого в Кургане района по проекту комплексного развития территорий на 12 тысяч жителей. Место строительства — возле реки Черная в микрорайоне Заозерный. А в восьмом микрорайоне Заозерного жилого массива Кургана планируют построить ярмарочный комплекс. Строительство обещают осуществить в текущем году.