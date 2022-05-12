Прокурор Кургана обогнал по доходам своего начальника

В 2021 году прокурор Кургана Виталий Долгушин заработал 4 638 355 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокурор Кургана Виталий Долгушин в 2021 году заработал на 500 тыс. рублей больше, чем прокурор региона Андрей Назаров. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры.

«Долгушин В.В. Прокурор г. Кургана. Декларированный годовой доход — 4 638 355 рублей. <…> Назаров А.И. Прокурор Курганской области. Декларированный годовой доход — 4 121 426 рублей», — указано в документе.

Долгушину принадлежат автомобили Chevrolet Niva, KIA Rio и автоприцеп КМЗ 821305. В 2020 году, по данным документа, посвященного доходам, у него также были автомобиль Mitsubishi Pajero Sport и мотоцикл Kawasaki. В 2020 году доход Долгушина составил 1,92 млн рублей. Тогда он был прокурором Частоозерского района.

Ранее URA.RU сообщало, что доходы Назарова в 2021 году упали в несколько раз по сравнению с 2020 годом. Заместитель прокурора Курганской области Алексей Волков стал единственным из руководства регионального ведомства, кто в 2021 году заработал больше, чем Назаров. В 2021 году доходы Волкова составили 4,23 млн рублей.